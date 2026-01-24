"Червона" лінія метро у Києві працює з обмеженнями після нічного обстрілу – КМВА

$43.170.01
50.520.15
ukenru
00:59 • 10412 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 25435 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 26570 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 24986 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 23556 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 41310 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 36197 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 20224 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 26860 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 61466 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія б’є по Україні ракетами С-400, що виготовлялися на експорт для Індії23 січня, 20:49 • 6156 перегляди
Енергетичний шторм у США: Арктичний холод загрожує видобутку нафти в найбільших басейнах23 січня, 21:33 • 6920 перегляди
Трамп розкритикував Канаду через відмову від щита "Золотий купол" та зв’язки з КитаємPhoto23 січня, 22:16 • 6962 перегляди
Криваве весілля у Пакистані: смертник підірвав гостей у будинку проурядового лідера23 січня, 23:49 • 6696 перегляди
На Тайвані закликали Україну вибачитися за багаторічну військову підтримку Китаю24 січня, 00:22 • 15525 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 41320 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 61473 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 81886 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 77462 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 79131 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Віталій Кличко
Музикант
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Білий дім
Вашингтон
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 25706 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 25165 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 39872 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 54982 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 49298 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136

"Червона" лінія метро у Києві працює з обмеженнями після нічного обстрілу – КМВА

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Після нічного обстрілу в Києві "червона" лінія метро функціонує з тимчасовими змінами. Деякі станції зачинені, а інтервали руху поїздів збільшено через дефіцит електроенергії.

"Червона" лінія метро у Києві працює з обмеженнями після нічного обстрілу – КМВА

Через складну ситуацію в енергосистемі після масованої атаки в ніч на 24 січня КМВА запровадила тимчасові зміни у русі поїздів на Святошинсько-Броварській лінії. Обмеження викликані гострим дефіцитом електроенергії, що змусило метрополітен перейти на особливий режим роботи та змінити інтервали руху поїздів. Про це пише УНН.

Деталі

Наразі поїзди курсують за окремими маршрутами з наступними інтервалами:

  • "Академмістечко" – "Арсенальна": інтервал становить 7–9 хвилин;
    • "Дарниця" – "Лівобережна" – "Арсенальна": інтервал становить 12 хвилин.

      Нічний удар по столиці: один загиблий, 4 травмованих, руйнування у п’яти районах Києва та перебої із світлом - мер24.01.26, 07:03 • 1572 перегляди

      Через брак потужностей станції "Лісова", "Чернігівська", "Гідропарк" та "Дніпро" тимчасово зачинені для пасажирів. Фахівці наголошують, що рух здійснюється за диспетчерським регулюванням (у ручному режимі), а кількість потягів безпосередньо залежить від обсягів енергії, які може надати оператор системи.

      Ситуація на "зеленій" лінії та заклики до пасажирів

      КМДА також нагадує, що Сирецько-Печерська лінія продовжує працювати зі змінами, які були запроваджені раніше через пошкодження огорожі під час обстрілу. Поїзди курсують лише між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Осокорки" – "Червоний хутір". Мешканців столиці закликають із розумінням поставитися до ситуації та ретельно планувати поїздки, враховуючи збільшені інтервали та закриті станції. 

      Зміни в роботі столичної підземки: через нічний обстріл поїзди метро на "зеленій" лінії курсують зі змінами24.01.26, 07:11 • 1358 переглядiв

      Степан Гафтко

      СуспільствоКиїв
      Графіки відключень електроенергії
      Енергетика
      Повітряна тривога
      Воєнний стан
      Війна в Україні
      Відключення світла
      Блекаут 
      Електроенергія
      Київ