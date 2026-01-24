"Червона" лінія метро у Києві працює з обмеженнями після нічного обстрілу – КМВА

Через складну ситуацію в енергосистемі після масованої атаки в ніч на 24 січня КМВА запровадила тимчасові зміни у русі поїздів на Святошинсько-Броварській лінії. Обмеження викликані гострим дефіцитом електроенергії, що змусило метрополітен перейти на особливий режим роботи та змінити інтервали руху поїздів. Про це пише УНН.

Наразі поїзди курсують за окремими маршрутами з наступними інтервалами:

"Академмістечко" – "Арсенальна": інтервал становить 7–9 хвилин;

"Дарниця" – "Лівобережна" – "Арсенальна": інтервал становить 12 хвилин.

Через брак потужностей станції "Лісова", "Чернігівська", "Гідропарк" та "Дніпро" тимчасово зачинені для пасажирів. Фахівці наголошують, що рух здійснюється за диспетчерським регулюванням (у ручному режимі), а кількість потягів безпосередньо залежить від обсягів енергії, які може надати оператор системи.

Ситуація на "зеленій" лінії та заклики до пасажирів

КМДА також нагадує, що Сирецько-Печерська лінія продовжує працювати зі змінами, які були запроваджені раніше через пошкодження огорожі під час обстрілу. Поїзди курсують лише між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Осокорки" – "Червоний хутір". Мешканців столиці закликають із розумінням поставитися до ситуації та ретельно планувати поїздки, враховуючи збільшені інтервали та закриті станції.

