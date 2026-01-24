Зміни в роботі столичної підземки: через нічний обстріл поїзди метро на "зеленій" лінії курсують зі змінами

$43.170.01
50.520.15
ukenru
00:59 • 7522 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23:44 • 21151 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 21889 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 20732 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 19941 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 34323 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 30877 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 19212 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 26110 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 57690 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Меню
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія б’є по Україні ракетами С-400, що виготовлялися на експорт для Індії23 січня, 20:49 • 3902 перегляди
Енергетичний шторм у США: Арктичний холод загрожує видобутку нафти в найбільших басейнах23 січня, 21:33 • 4516 перегляди
Трамп розкритикував Канаду через відмову від щита "Золотий купол" та зв’язки з КитаємPhoto23 січня, 22:16 • 4706 перегляди
Криваве весілля у Пакистані: смертник підірвав гостей у будинку проурядового лідера23:49 • 3962 перегляди
На Тайвані закликали Україну вибачитися за багаторічну військову підтримку Китаю00:22 • 11960 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 34325 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 57690 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 78991 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 74588 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 76480 перегляди
УНН Lite
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 24460 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 23916 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 38907 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 54103 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 48498 перегляди
Зміни в роботі столичної підземки: через нічний обстріл поїзди метро на "зеленій" лінії курсують зі змінами

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Через нічний обстріл Києва пошкоджено інфраструктуру метрополітену, що спричинило зміни у русі поїздів на Сирецько-Печерській лінії. Потяги курсують на двох окремих ділянках, рух на пошкодженій ділянці призупинено.

Зміни в роботі столичної підземки: через нічний обстріл поїзди метро на "зеленій" лінії курсують зі змінами

Внаслідок масованої атаки на Київ у ніч на 24 січня було пошкоджено інфраструктуру метрополітену, що спричинило тимчасові обмеження у русі поїздів. Фахівці виявили пошкодження огорожі на відкритій ділянці Сирецько-Печерської лінії, через що звичний графік роботи підземки зазнав коректив. Про це повідомляє КМДА, пише УНН.

Деталі

Наразі поїзди на третій гілці метро курсують на двох окремих ділянках:

  • від станції "Сирець" до станції "Видубичі";
    • від станції "Осокорки" до станції "Червоний хутір".

      Пошкодження огорожі зафіксували під час ранкового огляду території після нічного обстрілу росіян. Наразі рух поїздів на ділянці, де виявлено пошкодження, призупинено для проведення необхідних робіт.

      Робота інших гілок та відновлення руху

      Поїзди на "червоній" та "синій" лініях столичної підземки наразі курсують без змін у звичному режимі. Про час відновлення повноцінної роботи всієї "зеленої" лінії та завершення ремонту огорожі КМДА обіцяє повідомити додатково. 

      Нічний удар по столиці: один загиблий, 4 травмованих, руйнування у п’яти районах Києва та перебої із світлом - мер24.01.26, 07:03 • 270 переглядiв

      Степан Гафтко

      Суспільство
      Повітряна тривога
      Війна в Україні
      Київська міська державна адміністрація
      Київ