Зміни в роботі столичної підземки: через нічний обстріл поїзди метро на "зеленій" лінії курсують зі змінами

Внаслідок масованої атаки на Київ у ніч на 24 січня було пошкоджено інфраструктуру метрополітену, що спричинило тимчасові обмеження у русі поїздів. Фахівці виявили пошкодження огорожі на відкритій ділянці Сирецько-Печерської лінії, через що звичний графік роботи підземки зазнав коректив. Про це повідомляє КМДА, пише УНН.

Деталі

Наразі поїзди на третій гілці метро курсують на двох окремих ділянках:

від станції "Сирець" до станції "Видубичі";

від станції "Осокорки" до станції "Червоний хутір".

Пошкодження огорожі зафіксували під час ранкового огляду території після нічного обстрілу росіян. Наразі рух поїздів на ділянці, де виявлено пошкодження, призупинено для проведення необхідних робіт.

Робота інших гілок та відновлення руху

Поїзди на "червоній" та "синій" лініях столичної підземки наразі курсують без змін у звичному режимі. Про час відновлення повноцінної роботи всієї "зеленої" лінії та завершення ремонту огорожі КМДА обіцяє повідомити додатково.

