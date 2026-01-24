Изменения в работе столичной подземки: из-за ночного обстрела поезда метро на "зеленой" линии курсируют с изменениями

В результате массированной атаки на Киев в ночь на 24 января была повреждена инфраструктура метрополитена, что повлекло за собой временные ограничения в движении поездов. Специалисты обнаружили повреждение ограждения на открытом участке Сырецко-Печерской линии, из-за чего привычный график работы подземки претерпел коррективы. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.

Детали

Сейчас поезда на третьей ветке метро курсируют на двух отдельных участках:

от станции "Сырец" до станции "Выдубичи";

от станции "Осокорки" до станции "Красный хутор".

Повреждение ограждения зафиксировали во время утреннего осмотра территории после ночного обстрела россиян. Сейчас движение поездов на участке, где обнаружено повреждение, приостановлено для проведения необходимых работ.

Работа других веток и возобновление движения

Поезда на "красной" и "синей" линиях столичной подземки сейчас курсируют без изменений в обычном режиме. О времени возобновления полноценной работы всей "зеленой" линии и завершения ремонта ограждения КГГА обещает сообщить дополнительно.

