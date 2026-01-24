Изменения в работе столичной подземки: из-за ночного обстрела поезда метро на "зеленой" линии курсируют с изменениями

$43.170.01
50.520.15
ukenru
00:59 • 7296 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23:44 • 20934 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 21739 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 20606 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 19862 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 34120 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 30566 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 19179 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 26075 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 57601 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Россия бьет по Украине ракетами С-400, которые производились на экспорт для Индии23 января, 20:49 • 3804 просмотра
Энергетический шторм в США: Арктический холод угрожает добыче нефти в крупнейших бассейнах23 января, 21:33 • 4400 просмотра
Трамп раскритиковал Канаду из-за отказа от щита "Железный купол" и связей с КитаемPhoto23 января, 22:16 • 4590 просмотра
Кровавая свадьба в Пакистане: смертник взорвал гостей в доме проправительственного лидера23:49 • 3838 просмотра
На Тайване призвали Украину извиниться за многолетнюю военную поддержку Китая00:22 • 11890 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 34124 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 57602 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 78935 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 74542 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 76442 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Михаил Федоров
Рустем Умеров
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Белый дом
Иран
Гренландия
Реклама
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 24443 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 23893 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 38892 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 54087 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 48484 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Изменения в работе столичной подземки: из-за ночного обстрела поезда метро на "зеленой" линии курсируют с изменениями

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Из-за ночного обстрела Киева повреждена инфраструктура метрополитена, что повлекло изменения в движении поездов на Сырецко-Печерской линии. Поезда курсируют на двух отдельных участках, движение на поврежденном участке приостановлено.

Изменения в работе столичной подземки: из-за ночного обстрела поезда метро на "зеленой" линии курсируют с изменениями

В результате массированной атаки на Киев в ночь на 24 января была повреждена инфраструктура метрополитена, что повлекло за собой временные ограничения в движении поездов. Специалисты обнаружили повреждение ограждения на открытом участке Сырецко-Печерской линии, из-за чего привычный график работы подземки претерпел коррективы. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.

Детали

Сейчас поезда на третьей ветке метро курсируют на двух отдельных участках:

  • от станции "Сырец" до станции "Выдубичи";
    • от станции "Осокорки" до станции "Красный хутор".

      Повреждение ограждения зафиксировали во время утреннего осмотра территории после ночного обстрела россиян. Сейчас движение поездов на участке, где обнаружено повреждение, приостановлено для проведения необходимых работ.

      Работа других веток и возобновление движения

      Поезда на "красной" и "синей" линиях столичной подземки сейчас курсируют без изменений в обычном режиме. О времени возобновления полноценной работы всей "зеленой" линии и завершения ремонта ограждения КГГА обещает сообщить дополнительно. 

      Ночной удар по столице: один погибший, 4 травмированных, разрушения в пяти районах Киева и перебои со светом - мэр24.01.26, 07:03 • 154 просмотра

      Степан Гафтко

      Общество
      Воздушная тревога
      Война в Украине
      Киевская городская государственная администрация
      Киев