"Красная" линия метро в Киеве работает с ограничениями после ночного обстрела – КГВА

Из-за сложной ситуации в энергосистеме после массированной атаки в ночь на 24 января КГВА ввела временные изменения в движении поездов на Святошинско-Броварской линии. Ограничения вызваны острым дефицитом электроэнергии, что заставило метрополитен перейти на особый режим работы и изменить интервалы движения поездов. Об этом пишет УНН.

Детали

Сейчас поезда курсируют по отдельным маршрутам со следующими интервалами:

"Академгородок" – "Арсенальная": интервал составляет 7–9 минут;

"Дарница" – "Левобережная" – "Арсенальная": интервал составляет 12 минут.

Из-за нехватки мощностей станции "Лесная", "Черниговская", "Гидропарк" и "Днепр" временно закрыты для пассажиров. Специалисты отмечают, что движение осуществляется по диспетчерскому регулированию (в ручном режиме), а количество поездов напрямую зависит от объемов энергии, которые может предоставить оператор системы.

Ситуация на "зеленой" линии и призывы к пассажирам

КГГА также напоминает, что Сырецко-Печерская линия продолжает работать с изменениями, которые были введены ранее из-за повреждения ограждения во время обстрела. Поезда курсируют только между станциями "Сырец" – "Выдубичи" и "Осокорки" – "Красный хутор". Жителей столицы призывают с пониманием отнестись к ситуации и тщательно планировать поездки, учитывая увеличенные интервалы и закрытые станции.

