"Красная" линия метро в Киеве работает с ограничениями после ночного обстрела – КГВА
Киев • УНН
После ночного обстрела в Киеве "красная" линия метро функционирует с временными изменениями. Некоторые станции закрыты, а интервалы движения поездов увеличены из-за дефицита электроэнергии.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме после массированной атаки в ночь на 24 января КГВА ввела временные изменения в движении поездов на Святошинско-Броварской линии. Ограничения вызваны острым дефицитом электроэнергии, что заставило метрополитен перейти на особый режим работы и изменить интервалы движения поездов. Об этом пишет УНН.
Детали
Сейчас поезда курсируют по отдельным маршрутам со следующими интервалами:
- "Академгородок" – "Арсенальная": интервал составляет 7–9 минут;
- "Дарница" – "Левобережная" – "Арсенальная": интервал составляет 12 минут.
Из-за нехватки мощностей станции "Лесная", "Черниговская", "Гидропарк" и "Днепр" временно закрыты для пассажиров. Специалисты отмечают, что движение осуществляется по диспетчерскому регулированию (в ручном режиме), а количество поездов напрямую зависит от объемов энергии, которые может предоставить оператор системы.
Ситуация на "зеленой" линии и призывы к пассажирам
КГГА также напоминает, что Сырецко-Печерская линия продолжает работать с изменениями, которые были введены ранее из-за повреждения ограждения во время обстрела. Поезда курсируют только между станциями "Сырец" – "Выдубичи" и "Осокорки" – "Красный хутор". Жителей столицы призывают с пониманием отнестись к ситуации и тщательно планировать поездки, учитывая увеличенные интервалы и закрытые станции.
