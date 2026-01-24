$43.170.01
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 25025 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 26055 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 24519 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 23152 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 40544 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 35639 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 20117 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 26781 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 61063 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
"Красная" линия метро в Киеве работает с ограничениями после ночного обстрела – КГВА

Киев • УНН

 • 6 просмотра

После ночного обстрела в Киеве "красная" линия метро функционирует с временными изменениями. Некоторые станции закрыты, а интервалы движения поездов увеличены из-за дефицита электроэнергии.

"Красная" линия метро в Киеве работает с ограничениями после ночного обстрела – КГВА

Из-за сложной ситуации в энергосистеме после массированной атаки в ночь на 24 января КГВА ввела временные изменения в движении поездов на Святошинско-Броварской линии. Ограничения вызваны острым дефицитом электроэнергии, что заставило метрополитен перейти на особый режим работы и изменить интервалы движения поездов. Об этом пишет УНН.

Детали

Сейчас поезда курсируют по отдельным маршрутам со следующими интервалами:

  • "Академгородок" – "Арсенальная": интервал составляет 7–9 минут;
    • "Дарница" – "Левобережная" – "Арсенальная": интервал составляет 12 минут.

      Ночной удар по столице: один погибший, 4 травмированных, разрушения в пяти районах Киева и перебои со светом - мэр

      Из-за нехватки мощностей станции "Лесная", "Черниговская", "Гидропарк" и "Днепр" временно закрыты для пассажиров. Специалисты отмечают, что движение осуществляется по диспетчерскому регулированию (в ручном режиме), а количество поездов напрямую зависит от объемов энергии, которые может предоставить оператор системы.

      Ситуация на "зеленой" линии и призывы к пассажирам

      КГГА также напоминает, что Сырецко-Печерская линия продолжает работать с изменениями, которые были введены ранее из-за повреждения ограждения во время обстрела. Поезда курсируют только между станциями "Сырец" – "Выдубичи" и "Осокорки" – "Красный хутор". Жителей столицы призывают с пониманием отнестись к ситуации и тщательно планировать поездки, учитывая увеличенные интервалы и закрытые станции. 

      Изменения в работе столичной подземки: из-за ночного обстрела поезда метро на "зеленой" линии курсируют с изменениями

      Степан Гафтко

