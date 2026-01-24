$43.170.01
24 января, 00:59
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Киев снова частично без отопления и воды после атаки рф - мэр

Киев • УНН

 • 72 просмотра

В Киеве почти 6000 домов остались без отопления, а также возникли перебои с водой на левом и частично правом берегу после очередной атаки. В результате ночного обстрела погиб один человек и по меньшей мере четверо получили ранения.

Киев снова частично без отопления и воды после атаки рф - мэр

В Киеве в результате очередной атаки рф снова почти 6000 домов без отопления, перебои с водой на левом берегу и частично на правом, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram в субботу, пишет УНН.

В результате массированной атаки врага и повреждений критической инфраструктуры в столице снова почти 6 000 домов без отопления

- сообщил Кличко.

По его словам, большинство из них - те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9-го и 20-го января.

Также проблемы с водоснабжением на левом берегу и частично на правом

- указал Кличко.

Коммунальщики и энергетики, по его словам, работают, чтобы вернуть услуги в дома киевлян.

"Красная" линия метро в Киеве работает с ограничениями после ночного обстрела – КГВА24.01.26, 08:37 • 834 просмотра

Дополнение

По данным ГСЧС, в Киеве 1 человек погиб и по меньшей мере 4 ранены в результате ночного российского ракетно-дронового удара.

Ночной удар по столице: один погибший, 4 травмированных, разрушения в пяти районах Киева и перебои со светом - мэр24.01.26, 07:03 • 1864 просмотра

Последствия вражеской атаки зафиксировали в четырех районах столицы:

  • в Голосеевском районе есть разрушения на верхнем этаже кондитерской фабрики: погибла женщина, еще 2 человека травмированы. Также поврежден частный жилой дом;
    • в Днепровском районе пожарные ликвидировали пожар на территории гаражного кооператива. По другому адресу загорелся бензовоз, произошла утечка горючего. Пожар ликвидирован. Пострадал 1 человек;
      • в Дарницком районе в результате атаки произошло разрушение и возгорание незаселенной жилой многоэтажки. Пожар ликвидирован;
        • в Соломенском районе повреждено офисное здание.

          Юлия Шрамко

