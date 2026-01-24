Киев снова частично без отопления и воды после атаки рф - мэр
Киев • УНН
В Киеве почти 6000 домов остались без отопления, а также возникли перебои с водой на левом и частично правом берегу после очередной атаки. В результате ночного обстрела погиб один человек и по меньшей мере четверо получили ранения.
В Киеве в результате очередной атаки рф снова почти 6000 домов без отопления, перебои с водой на левом берегу и частично на правом, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram в субботу, пишет УНН.
В результате массированной атаки врага и повреждений критической инфраструктуры в столице снова почти 6 000 домов без отопления
По его словам, большинство из них - те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9-го и 20-го января.
Также проблемы с водоснабжением на левом берегу и частично на правом
Коммунальщики и энергетики, по его словам, работают, чтобы вернуть услуги в дома киевлян.
Дополнение
По данным ГСЧС, в Киеве 1 человек погиб и по меньшей мере 4 ранены в результате ночного российского ракетно-дронового удара.
Последствия вражеской атаки зафиксировали в четырех районах столицы:
- в Голосеевском районе есть разрушения на верхнем этаже кондитерской фабрики: погибла женщина, еще 2 человека травмированы. Также поврежден частный жилой дом;
- в Днепровском районе пожарные ликвидировали пожар на территории гаражного кооператива. По другому адресу загорелся бензовоз, произошла утечка горючего. Пожар ликвидирован. Пострадал 1 человек;
- в Дарницком районе в результате атаки произошло разрушение и возгорание незаселенной жилой многоэтажки. Пожар ликвидирован;
- в Соломенском районе повреждено офисное здание.