Киев снова частично без отопления и воды после атаки рф - мэр

В Киеве в результате очередной атаки рф снова почти 6000 домов без отопления, перебои с водой на левом берегу и частично на правом, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram в субботу, пишет УНН.

В результате массированной атаки врага и повреждений критической инфраструктуры в столице снова почти 6 000 домов без отопления - сообщил Кличко.

По его словам, большинство из них - те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9-го и 20-го января.

Также проблемы с водоснабжением на левом берегу и частично на правом - указал Кличко.

Коммунальщики и энергетики, по его словам, работают, чтобы вернуть услуги в дома киевлян.

Дополнение

По данным ГСЧС, в Киеве 1 человек погиб и по меньшей мере 4 ранены в результате ночного российского ракетно-дронового удара.

Последствия вражеской атаки зафиксировали в четырех районах столицы: