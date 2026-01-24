Нічна атака рф на Київ 24 січня: патрульна поліція показали кадри

$43.170.01
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 19086 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 23963 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 40206 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 39077 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 32394 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 27902 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 57200 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 51951 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 22633 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Саміт у Вашингтоні: США збирають військових лідерів 34 країн для реалізації "доктрини Трампа"24 січня, 06:01
12-річний хлопчик помер у лікарні від травм після нападу акули в Австралії24 січня, 06:59
Україна замовила 18 систем IRIS-T у Німеччини - DW24 січня, 08:12
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового року24 січня, 08:56
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ11:07
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 08:04
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Абу-Дабі
Харківська область
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ11:07
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового року24 січня, 08:56
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Х-101

Нічна атака рф на Київ 24 січня: патрульна поліція показали кадри

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Патрульна поліція Києва показала кадри наслідків нічних ударів по столиці 24 січня, надаючи допомогу постраждалим. Внаслідок атаки одна людина загинула, четверо отримали поранення.

Нічна атака рф на Київ 24 січня: патрульна поліція показали кадри

Патрульна поліція показала кадри наслідків ударів по столиці у ніч на 24 січня, зокрема надання допомоги постраждалим. Про це пише УНН з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Деталі 

Уночі ворог атакував столицю дронами та ракетами. Ми спільно з іншими спецслужбами весь час були поряд та допомагали містянам: надавали допомогу пораненим, забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту. На одному із цивільних підприємств травмувалися двоє працівників. Патрульні швидко зупинили кровотечі, наклали турнікети та транспортували громадян до карет швидкої допомоги

- йдеться у повідомленні.

Увага, відео 18+!!!

У поліції додали, що, на жаль, через ворожий обстріл одна людина загинула.

Окрім того, правоохоронці попередили, що ворог свідомо б’є по цивільних, а тому закликали дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги, прямувати до укриттів і залишатися там до відбою.

Нагадаємо

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про трагічні наслідки нічної комбінованої атаки на Київ у суботу, 24 січня. Внаслідок падіння уламків ворожих ракет та дронів одна людина загинула, а кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб.

Павло Башинський

