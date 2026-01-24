Нічна атака рф на Київ 24 січня: патрульна поліція показали кадри

Патрульна поліція показала кадри наслідків ударів по столиці у ніч на 24 січня, зокрема надання допомоги постраждалим. Про це пише УНН з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Деталі

Уночі ворог атакував столицю дронами та ракетами. Ми спільно з іншими спецслужбами весь час були поряд та допомагали містянам: надавали допомогу пораненим, забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту. На одному із цивільних підприємств травмувалися двоє працівників. Патрульні швидко зупинили кровотечі, наклали турнікети та транспортували громадян до карет швидкої допомоги - йдеться у повідомленні.

Увага, відео 18+!!!

У поліції додали, що, на жаль, через ворожий обстріл одна людина загинула.

Окрім того, правоохоронці попередили, що ворог свідомо б’є по цивільних, а тому закликали дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги, прямувати до укриттів і залишатися там до відбою.

Нагадаємо

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про трагічні наслідки нічної комбінованої атаки на Київ у суботу, 24 січня. Внаслідок падіння уламків ворожих ракет та дронів одна людина загинула, а кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб.