Нічна атака рф на Київ 24 січня: патрульна поліція показали кадри
Київ • УНН
Патрульна поліція Києва показала кадри наслідків нічних ударів по столиці 24 січня, надаючи допомогу постраждалим. Внаслідок атаки одна людина загинула, четверо отримали поранення.
Деталі
Уночі ворог атакував столицю дронами та ракетами. Ми спільно з іншими спецслужбами весь час були поряд та допомагали містянам: надавали допомогу пораненим, забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту. На одному із цивільних підприємств травмувалися двоє працівників. Патрульні швидко зупинили кровотечі, наклали турнікети та транспортували громадян до карет швидкої допомоги
Увага, відео 18+!!!
У поліції додали, що, на жаль, через ворожий обстріл одна людина загинула.
Окрім того, правоохоронці попередили, що ворог свідомо б’є по цивільних, а тому закликали дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги, прямувати до укриттів і залишатися там до відбою.
Нагадаємо
Мер столиці Віталій Кличко повідомив про трагічні наслідки нічної комбінованої атаки на Київ у суботу, 24 січня. Внаслідок падіння уламків ворожих ракет та дронів одна людина загинула, а кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб.