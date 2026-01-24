Ночная атака рф на Киев 24 января: патрульная полиция показала кадры

Патрульная полиция показала кадры последствий ударов по столице в ночь на 24 января, в частности оказание помощи пострадавшим. Об этом пишет УНН со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Детали

Ночью враг атаковал столицу дронами и ракетами. Мы совместно с другими спецслужбами все время были рядом и помогали горожанам: оказывали помощь раненым, обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта. На одном из гражданских предприятий травмировались двое работников. Патрульные быстро остановили кровотечения, наложили турникеты и транспортировали граждан в кареты скорой помощи - говорится в сообщении.

Внимание, видео 18+!!!

В полиции добавили, что, к сожалению, из-за вражеского обстрела один человек погиб.

Кроме того, правоохранители предупредили, что враг сознательно бьет по гражданским, а потому призвали соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги, направляться в укрытия и оставаться там до отбоя.

Напомним

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о трагических последствиях ночной комбинированной атаки на Киев в субботу, 24 января. В результате падения обломков вражеских ракет и дронов один человек погиб, а количество пострадавших возросло до четырех человек.