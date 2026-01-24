$43.170.01
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 10830 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 19639 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 24282 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 40568 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 39371 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 32551 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 28003 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 57597 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 52436 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 22696 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Ночная атака рф на Киев 24 января: патрульная полиция показала кадры

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Патрульная полиция Киева показала кадры последствий ночных ударов по столице 24 января, оказывая помощь пострадавшим. В результате атаки один человек погиб, четверо получили ранения.

Ночная атака рф на Киев 24 января: патрульная полиция показала кадры

Патрульная полиция показала кадры последствий ударов по столице в ночь на 24 января, в частности оказание помощи пострадавшим. Об этом пишет УНН со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Детали 

Ночью враг атаковал столицу дронами и ракетами. Мы совместно с другими спецслужбами все время были рядом и помогали горожанам: оказывали помощь раненым, обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта. На одном из гражданских предприятий травмировались двое работников. Патрульные быстро остановили кровотечения, наложили турникеты и транспортировали граждан в кареты скорой помощи

- говорится в сообщении.

Внимание, видео 18+!!!

В полиции добавили, что, к сожалению, из-за вражеского обстрела один человек погиб.

Кроме того, правоохранители предупредили, что враг сознательно бьет по гражданским, а потому призвали соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги, направляться в укрытия и оставаться там до отбоя.

Напомним

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о трагических последствиях ночной комбинированной атаки на Киев в субботу, 24 января. В результате падения обломков вражеских ракет и дронов один человек погиб, а количество пострадавших возросло до четырех человек.

Павел Башинский

