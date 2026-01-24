Енергетики відновили світло для 88 тисяч осель Деснянського району Києва після атаки рф 24 січня

У Києві енергетики повернули світло для 88 тисяч осель Деснянського району після російського обстрілу 24 січня. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.

Деталі

Спеціалісти відновили світло та заживили об’єкти критичної інфраструктури після нічної масованої атаки.

Водночас ситуація в енергосистемі столиці залишається складною. Тривають екстрені відключення.

Нагадаємо

Віталій Кличко повідомляв про трагічні наслідки нічної комбінованої атаки на Київ у суботу, 24 січня. Внаслідок падіння уламків ворожих ракет та дронів одна людина загинула, а кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб.

Патрульна поліція показала кадри наслідків ударів по столиці у ніч на 24 січня.

Також Київводоканал відновив водопостачання у лівобережній частині столиці після нічної російської атаки 24 січня.

Згодом Кличко повідомив, що у Києві станом на вечір 24 січня 3300 багатоповерхівок залишаються без тепла після атаки ворога на столицю минулої ночі.