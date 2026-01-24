Энергетики восстановили свет для 88 тысяч домов Деснянского района Киева после атаки рф 24 января

$43.170.01
50.520.15
ukenru
16:43 • 1464 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 12072 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 21255 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 25440 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 41774 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 40083 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 32982 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 28231 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 59003 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 53918 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Нельзя медлить с ПВО, нельзя закрывать глаза на эти удары": Зеленский отреагировал на атаку рф более 370 дронами и 21 ракетойPhoto24 января, 07:16 • 5206 просмотра
Украина заказала 18 систем IRIS-T у Германии - DW24 января, 08:12 • 9362 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 11366 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 8598 просмотра
Орбан обещает не пускать Украину в ЕС в течение 100 лет: реакция Сибиги не заставила себя ждать14:02 • 4058 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 59003 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 74439 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 91136 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 86067 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 87213 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Абу-Даби
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 8676 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 11410 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 29715 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 29765 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 43515 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Бильд

Энергетики восстановили свет для 88 тысяч домов Деснянского района Киева после атаки рф 24 января

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Специалисты ДТЭК вернули электроснабжение для 88 тысяч домов в Деснянском районе Киева после обстрела 24 января. Ситуация в энергосистеме столицы остается сложной, продолжаются экстренные отключения.

Энергетики восстановили свет для 88 тысяч домов Деснянского района Киева после атаки рф 24 января

В Киеве энергетики вернули свет для 88 тысяч домов Деснянского района после российского обстрела 24 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Подробности

Специалисты восстановили свет и запитали объекты критической инфраструктуры после ночной массированной атаки.

В то же время ситуация в энергосистеме столицы остается сложной. Продолжаются экстренные отключения.

Напомним

Виталий Кличко сообщал о трагических последствиях ночной комбинированной атаки на Киев в субботу, 24 января. В результате падения обломков вражеских ракет и дронов один человек погиб, а количество пострадавших возросло до четырех человек.

Патрульная полиция показала кадры последствий ударов по столице в ночь на 24 января.

Также Киевводоканал возобновил водоснабжение в левобережной части столицы после ночной российской атаки 24 января.

Впоследствии Кличко сообщил, что в Киеве по состоянию на вечер 24 января 3300 многоэтажек остаются без тепла после атаки врага на столицу минувшей ночью.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКиев
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
ДТЭК
Виталий Кличко
Киев