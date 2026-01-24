Энергетики восстановили свет для 88 тысяч домов Деснянского района Киева после атаки рф 24 января

В Киеве энергетики вернули свет для 88 тысяч домов Деснянского района после российского обстрела 24 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Подробности

Специалисты восстановили свет и запитали объекты критической инфраструктуры после ночной массированной атаки.

В то же время ситуация в энергосистеме столицы остается сложной. Продолжаются экстренные отключения.

Напомним

Виталий Кличко сообщал о трагических последствиях ночной комбинированной атаки на Киев в субботу, 24 января. В результате падения обломков вражеских ракет и дронов один человек погиб, а количество пострадавших возросло до четырех человек.

Патрульная полиция показала кадры последствий ударов по столице в ночь на 24 января.

Также Киевводоканал возобновил водоснабжение в левобережной части столицы после ночной российской атаки 24 января.

Впоследствии Кличко сообщил, что в Киеве по состоянию на вечер 24 января 3300 многоэтажек остаются без тепла после атаки врага на столицу минувшей ночью.