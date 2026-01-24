Атака рф на Київ 24 січня: поліція знешкодила бойову частину ракети "Іскандер-М" вагою пів тонни

Фото: ГУНП України в Києві

У Києві вибухотехніки поліції знешкодили нездетоновану бойову частину балістичної ракети, яку росіяни вночі запустили по столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Києві.

Деталі

Як зазначили в поліції, фрагменти ракети "Іскандер-М" із бойовим зарядом вагою близько пів тонни знаходились поруч із житловими будинками та автозаправною станцією у Дніпровському районі та становили велику загрозу.

Фахівці спільно із саперами ДСНС перевели боєприпас у безпечний стан та за допомоги спеціальної техніки вилучили для подальшого знешкодження в умовах полігону - заявили у столичній поліції.

Нагадаємо

Патрульна поліція показала кадри наслідків ударів по столиці у ніч на 24 січня.

Також Київводоканал відновив водопостачання у лівобережній частині столиці після нічної російської атаки 24 січня.

Згодом Кличко повідомив, що у Києві станом на вечір 24 січня 3300 багатоповерхівок залишаються без тепла після атаки ворога на столицю минулої ночі.

Станом на вечір 24 січня у Києві енергетики повернули світло для 88 тисяч осель Деснянського району після російського обстрілу.

Водночас гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що Україна наближається до гуманітарної катастрофи через російські атаки на енергетичну інфраструктуру.