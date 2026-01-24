$43.170.01
50.520.15
ukenru
18:16 • 3638 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
16:43 • 9364 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 15613 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 24872 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 28331 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 43990 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 41535 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 33858 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 28643 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 62451 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Графіки відключень електроенергії
Публікації
Атака рф на Київ 24 січня: поліція знешкодила бойову частину ракети "Іскандер-М" вагою пів тонни

Київ • УНН

 • 10 перегляди

У Києві вибухотехніки поліції знешкодили нездетоновану бойову частину балістичної ракети "Іскандер-М", запущену росіянами. Фрагменти ракети з півтонним бойовим зарядом становили загрозу біля житлових будинків та АЗС у Дніпровському районі.

Атака рф на Київ 24 січня: поліція знешкодила бойову частину ракети "Іскандер-М" вагою пів тонни
Фото: ГУНП України в Києві

У Києві вибухотехніки поліції знешкодили нездетоновану бойову частину балістичної ракети, яку росіяни вночі запустили по столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Києві.

Деталі

Як зазначили в поліції, фрагменти ракети "Іскандер-М" із бойовим зарядом вагою близько пів тонни знаходились поруч із житловими будинками та автозаправною станцією у Дніпровському районі та становили велику загрозу.

Фахівці спільно із саперами ДСНС перевели боєприпас у безпечний стан та за допомоги спеціальної техніки вилучили для подальшого знешкодження в умовах полігону

- заявили у столичній поліції.

Нагадаємо

Патрульна поліція показала кадри наслідків ударів по столиці у ніч на 24 січня.

Також Київводоканал відновив водопостачання у лівобережній частині столиці після нічної російської атаки 24 січня.

Згодом Кличко повідомив, що у Києві станом на вечір 24 січня 3300 багатоповерхівок залишаються без тепла після атаки ворога на столицю минулої ночі.

Станом на вечір 24 січня у Києві енергетики повернули світло для 88 тисяч осель Деснянського району після російського обстрілу.

Водночас гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що Україна наближається до гуманітарної катастрофи через російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКиїв
