Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Акционеры банка "Конкорд", который находится в состоянии ликвидации, призвали Фонд гарантирования вкладов физических лиц быстрее завершить процесс, на который ФГВФЛ только в ближайшие полгода планирует расходы 50 млн грн. Средства, которые останутся в случае ускорения ликвидации, они обещают передать Вооруженным силам Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила совладелица АО "АКБ "Конкорд" Елена Соседка, которая входит в рейтинг 50 самых влиятельных женщин FinTech как соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы ConCord Fsintech Solutions, передает УНН.

Мы, как акционеры банка "Конкорд" предлагаем Фонду гарантирования вкладов физических лиц рассчитаться с 72 людьми - кредиторами 9-й очереди, среди которых есть и пенсионеры, и военные, которые на передовой, и студенты, и быстро завершить процесс ликвидации нашего банка. Со своей стороны гарантируем: средства, которые останутся от 50 млн грн, отведенных на ликвидацию, мы отдадим военным в ВСУ, например, на "Крылья Мадьяра". Это точно будет лучшее их применение, чем обогащение отдельных представителей Фонда - написала Соседка

По ее словам, Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует за ближайшие полгода потратить 50 млн грн на ликвидацию "Конкорда", это более 8 млн грн в месяц.

"Средства Фонд берет из нашего банка, а потому понятно, что быстрая ликвидация "Конкорда" их не интересует", - отметила Соседка.

Она также добавила, что еще одним подтверждением того, что руководство Фонда хочет наживаться на других является и то, что они не продают валюту, которая есть на корреспондентском счете банка и ОВГЗ.

Соседка сообщила, что за 17 лет работы "Конкорд" уплатил в Фонд почти 36,2 млн грн обязательных ежеквартальных взносов, ведь до решения НБУ об отзыве лицензии был успешным и прибыльным.

Если бы у руководства Фонда было желание быстро закрывать банки и завершать процесс ликвидации прозрачно, то это бы длилось несколько месяцев, а не годы - подчеркнула Соседка.

Добавим

Фонд гарантирования вкладов физических лиц задерживает выплаты кредиторам 9-й очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка "Конкорд", среди них в частности благотворительная биржа "ДоброДій".

Ситуация, которая сложилась на грани добра и зла. Фонд в декабре сообщил о начале расчетов с кредиторами 9-й очереди, среди них есть и наша благотворительная биржа. Мы должны были получить еще около 495 тысяч гривен. Однако почти сразу выплаты были приостановлены. У нас есть много благотворительных проектов, есть срочные проекты, любое затягивание помощи по ним будет стоить жизней. Например, нашей помощи ждут в больницах Днепра, где спасают жизни раненым нашим военным, туда свозят пострадавших от российских обстрелов гражданских, там спасают жизни детям. Поэтому очень важно помочь им максимально быстро - рассказала УНН руководитель Биржи Лолита Кузина.

По ее словам, "ДоброДій" помогает непосредственно военным на передовой, закрывая их насущные потребности, а также детям бороться с болезнями.

"Нам точно есть куда потратить средства. А вместо того Фонд держит их у себя, еще и зарабатывает на этом. Не укладывается в голове, что в воюющей стране какие-то чиновники могут не отдавать волонтерам их же средства", - добавила Кузина.

Напомним

УНН выяснило, что в прошлом году директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут провела за границей или в дороге туда или обратно более 100 дней, то есть почти половину всех рабочих дней года. В 2022 году ее поездки суммарно составили более 80 дней. Примечательно, что согласно декларации Светланы Рекрут, в 2022 году она получила от ФГВФЛ компенсацию излишне потраченных средств на командировки в сумме более 65 тысяч грн.

Оказалось, что для выездов за границу директор-распорядитель ФГВФЛ использовала в том числе автомобили, принадлежащие АО "Мегабанк", ликвидацию которого с 2022 года проводит именно Фонд гарантирования вкладов физических лиц. В ответ на запрос журналистов относительно поездок Светланы Рекрут за границу Фонд сообщил, что Рекрут обратилась в правоохранительные органы относительно редакции ИА УНН.

Позже Фонд сообщил, что Рекрут использовала машины "Мегабанка" для якобы экономии и обвинил журналистов в преследовании вместо того чтобы давать адекватный ответ на запросы.