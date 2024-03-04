Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
Киев • УНН
Акционеры банка "Конкорд" предлагают Фонду гарантирования вкладов физических лиц рассчитаться с 72 людьми - кредиторами 9-й очереди, среди которых есть и пенсионеры, и военные, которые на передовой, и студенты, и быстро завершить процесс ликвидации банка.
Акционеры банка "Конкорд", который находится в состоянии ликвидации, призвали Фонд гарантирования вкладов физических лиц быстрее завершить процесс, на который ФГВФЛ только в ближайшие полгода планирует расходы 50 млн грн. Средства, которые останутся в случае ускорения ликвидации, они обещают передать Вооруженным силам Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила совладелица АО "АКБ "Конкорд" Елена Соседка, которая входит в рейтинг 50 самых влиятельных женщин FinTech как соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы ConCord Fsintech Solutions, передает УНН.
Мы, как акционеры банка "Конкорд" предлагаем Фонду гарантирования вкладов физических лиц рассчитаться с 72 людьми - кредиторами 9-й очереди, среди которых есть и пенсионеры, и военные, которые на передовой, и студенты, и быстро завершить процесс ликвидации нашего банка. Со своей стороны гарантируем: средства, которые останутся от 50 млн грн, отведенных на ликвидацию, мы отдадим военным в ВСУ, например, на "Крылья Мадьяра". Это точно будет лучшее их применение, чем обогащение отдельных представителей Фонда
По ее словам, Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует за ближайшие полгода потратить 50 млн грн на ликвидацию "Конкорда", это более 8 млн грн в месяц.
"Средства Фонд берет из нашего банка, а потому понятно, что быстрая ликвидация "Конкорда" их не интересует", - отметила Соседка.
Она также добавила, что еще одним подтверждением того, что руководство Фонда хочет наживаться на других является и то, что они не продают валюту, которая есть на корреспондентском счете банка и ОВГЗ.
Соседка сообщила, что за 17 лет работы "Конкорд" уплатил в Фонд почти 36,2 млн грн обязательных ежеквартальных взносов, ведь до решения НБУ об отзыве лицензии был успешным и прибыльным.
Если бы у руководства Фонда было желание быстро закрывать банки и завершать процесс ликвидации прозрачно, то это бы длилось несколько месяцев, а не годы
Добавим
Фонд гарантирования вкладов физических лиц задерживает выплаты кредиторам 9-й очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка "Конкорд", среди них в частности благотворительная биржа "ДоброДій".
Ситуация, которая сложилась на грани добра и зла. Фонд в декабре сообщил о начале расчетов с кредиторами 9-й очереди, среди них есть и наша благотворительная биржа. Мы должны были получить еще около 495 тысяч гривен. Однако почти сразу выплаты были приостановлены. У нас есть много благотворительных проектов, есть срочные проекты, любое затягивание помощи по ним будет стоить жизней. Например, нашей помощи ждут в больницах Днепра, где спасают жизни раненым нашим военным, туда свозят пострадавших от российских обстрелов гражданских, там спасают жизни детям. Поэтому очень важно помочь им максимально быстро
По ее словам, "ДоброДій" помогает непосредственно военным на передовой, закрывая их насущные потребности, а также детям бороться с болезнями.
"Нам точно есть куда потратить средства. А вместо того Фонд держит их у себя, еще и зарабатывает на этом. Не укладывается в голове, что в воюющей стране какие-то чиновники могут не отдавать волонтерам их же средства", - добавила Кузина.
Напомним
УНН выяснило, что в прошлом году директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут провела за границей или в дороге туда или обратно более 100 дней, то есть почти половину всех рабочих дней года. В 2022 году ее поездки суммарно составили более 80 дней. Примечательно, что согласно декларации Светланы Рекрут, в 2022 году она получила от ФГВФЛ компенсацию излишне потраченных средств на командировки в сумме более 65 тысяч грн.
Оказалось, что для выездов за границу директор-распорядитель ФГВФЛ использовала в том числе автомобили, принадлежащие АО "Мегабанк", ликвидацию которого с 2022 года проводит именно Фонд гарантирования вкладов физических лиц. В ответ на запрос журналистов относительно поездок Светланы Рекрут за границу Фонд сообщил, что Рекрут обратилась в правоохранительные органы относительно редакции ИА УНН.
Позже Фонд сообщил, что Рекрут использовала машины "Мегабанка" для якобы экономии и обвинил журналистов в преследовании вместо того чтобы давать адекватный ответ на запросы.
Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
Акционеры банка "Конкорд" предлагают Фонду гарантирования вкладов физических лиц рассчитаться с 72 людьми - кредиторами 9-й очереди, среди которых есть и пенсионеры, и военные, которые на передовой, и студенты, и быстро завершить процесс ликвидации банка.
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