Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
Українські енергетики повністю відновили енергосистему після технологічної аварії. Проте нові російські обстріли енергетичних об'єктів у прифронтових та прикордонних громадах продовжуються, а в Києві понад 200 будинків залишаються без опалення.
За добу були нові російські обстріли об'єктів енергетики у прифронтових і прикордонних громадах, але цілеспрямованих ударів російських ракет і "шахедів" по енергетичній інфраструктурі не було, водночас повністю відновили стан енергосистеми, який був до технологічної аварії в суботу, повідомив Президент Володимир Зеленський за підсумками профільної наради у понеділок, пише УНН.
Провів селектор по ситуації в Україні. На сьогодні українські енергетики, ремонтні бригади повністю відновили стан енергосистеми, який був до технологічної аварії в суботу
Зі слів Президента, "робота системи стабілізована, але, звісно, через надзвичайно холодну погоду та наслідки російських ударів усі виклики залишаються складними".
За добу були нові російські обстріли об’єктів енергетики у прифронтових і прикордонних громадах, але цілеспрямованих ударів російських ракет і "шахедів" по енергетичній інфраструктурі не було. Російська армія, як і в попередні дні, зосереджена на терорі проти нашої логістики, передусім залізничної
За даними Президента, "були, зокрема, удари на Дніпровщині та в Запоріжжі – саме по об’єктах залізниці".
"Сьогодні на селекторі визначили окремі доручення щодо цього для командувача Повітряних сил ЗСУ, міністра оборони України та керівника Укрзалізниці. Очікую виконання доручень уже сьогодні", - наголосив Глава держави.
"У Києві досі більш ніж 200 будинків без опалення – в основному це наслідки аварій", - повідомив Зеленський.
Для ремонтної роботи, з його слів, залучені бригади з багатьох регіонів України, загалом працюють понад дві сотні таких ремонтних бригад.
"Доручив МВС України та обласним, місцевим адміністраціям перевірити роботу всіх пунктів підтримки та обігріву в Україні. Незалежно від того, який рівень користування пунктами був цими днями, мають бути готовими на час усього похолодання до будь-якого розвитку подій. Також обласні керівники отримали доручення перевірити всі базові станції зв’язку – за даними МВС України, десята частина станцій не працює в умовах відключень, і особливо часто це – у сільській місцевості. Зв’язок повинен бути стабільним", - вказав Президент.
З його слів, "було окреме доручення для Укренерго щодо частини Одеської області: графіки відключень мають бути відкореговані з урахуванням наявності значного числа будинків з електроопаленням".
"Складна ситуація з відключеннями в Кропивницькому та області, на Полтавщині, Дніпровщині, у Черкаській області, також у громадах прикордоння з росією. Робиться максимум, щоб допомогти людям. Дякую всім працівникам енергокомпаній, комунальних служб, аварійних та ремонтних бригад, кожному бізнесу - усім, хто працює заради людей і допомагає своїй громаді та всій нашій країні пройти цей складний час", - зазначив Зеленський.
