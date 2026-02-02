$42.810.04
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
08:37 • 12029 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 42137 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 59806 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 40373 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 45062 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 32550 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 50477 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 64167 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 40239 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
Меню
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі

Київ • УНН

 • 4584 перегляди

Українські енергетики повністю відновили енергосистему після технологічної аварії. Проте нові російські обстріли енергетичних об'єктів у прифронтових та прикордонних громадах продовжуються, а в Києві понад 200 будинків залишаються без опалення.

Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі

За добу були нові російські обстріли об'єктів енергетики у прифронтових і прикордонних громадах, але цілеспрямованих ударів російських ракет і "шахедів" по енергетичній інфраструктурі не було, водночас повністю відновили стан енергосистеми, який був до технологічної аварії в суботу, повідомив Президент Володимир Зеленський за підсумками профільної наради у понеділок, пише УНН.

Провів селектор по ситуації в Україні. На сьогодні українські енергетики, ремонтні бригади повністю відновили стан енергосистеми, який був до технологічної аварії в суботу

- повідомив Зеленський.

Зі слів Президента, "робота системи стабілізована, але, звісно, через надзвичайно холодну погоду та наслідки російських ударів усі виклики залишаються складними".

За добу були нові російські обстріли об’єктів енергетики у прифронтових і прикордонних громадах, але цілеспрямованих ударів російських ракет і "шахедів" по енергетичній інфраструктурі не було. Російська армія, як і в попередні дні, зосереджена на терорі проти нашої логістики, передусім залізничної

- зазначив Зеленський.

За даними Президента, "були, зокрема, удари на Дніпровщині та в Запоріжжі – саме по об’єктах залізниці".

росія знову атакувала залізницю: вдарила по тепловозу на Запоріжжі02.02.26, 09:40 • 2906 переглядiв

"Сьогодні на селекторі визначили окремі доручення щодо цього для командувача Повітряних сил ЗСУ, міністра оборони України та керівника Укрзалізниці. Очікую виконання доручень уже сьогодні", - наголосив Глава держави.

"У Києві досі більш ніж 200 будинків без опалення – в основному це наслідки аварій", - повідомив Зеленський.

Для ремонтної роботи, з його слів, залучені бригади з багатьох регіонів України, загалом працюють понад дві сотні таких ремонтних бригад.

"Доручив МВС України та обласним, місцевим адміністраціям перевірити роботу всіх пунктів підтримки та обігріву в Україні. Незалежно від того, який рівень користування пунктами був цими днями, мають бути готовими на час усього похолодання до будь-якого розвитку подій. Також обласні керівники отримали доручення перевірити всі базові станції зв’язку – за даними МВС України, десята частина станцій не працює в умовах відключень, і особливо часто це – у сільській місцевості. Зв’язок повинен бути стабільним", - вказав Президент.

З його слів, "було окреме доручення для Укренерго щодо частини Одеської області: графіки відключень мають бути відкореговані з урахуванням наявності значного числа будинків з електроопаленням".

"Складна ситуація з відключеннями в Кропивницькому та області, на Полтавщині, Дніпровщині, у Черкаській області, також у громадах прикордоння з росією. Робиться максимум, щоб допомогти людям. Дякую всім працівникам енергокомпаній, комунальних служб, аварійних та ремонтних бригад, кожному бізнесу - усім, хто працює заради людей і допомагає своїй громаді та всій нашій країні пройти цей складний час", - зазначив Зеленський.

Жертвами атаки рф на автобус з шахтарями стали 12 людей, у 7 областях є знеструмлення через атаки рф та негоду - Міненерго (уточнено)02.02.26, 11:02 • 2930 переглядiв

Юлія Шрамко

