росія знову атакувала залізницю: вдарила по тепловозу на Запоріжжі

$42.810.04
51.020.22
ukenru
08:37 • 318 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 31788 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 49729 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 33229 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 39928 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 29542 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 47961 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 62877 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 39694 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 36799 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−17°
1.6м/с
72%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Іран сподівається на угоду зі США, але готовий до війни - глава МЗС1 лютого, 22:55 • 8346 перегляди
Сибіга: росія вкотре підтверджує свій статус держави-терориста1 лютого, 23:29 • 10084 перегляди
Не Гренландія: Трамп "жартома" назвав майбутній 51-й штат2 лютого, 00:39 • 11150 перегляди
США планують атакувати Іран: американська "армада" прибула на Близький Схід - WSJ2 лютого, 02:20 • 4536 перегляди
ISW: кремль намагається маніпулювати Трампом напередодні нового раунду "мирних" переговорів04:01 • 5914 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 65849 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 93449 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 69799 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 77116 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 77426 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Петр Павел
Алі Хаменеї
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Дніпропетровська область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 21901 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 32728 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 35102 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 37774 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 39931 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Опалення
Техніка
Фільм
Шахед-136

росія знову атакувала залізницю: вдарила по тепловозу на Запоріжжі

Київ • УНН

 • 1484 перегляди

росія здійснила атаку БПЛА на тепловоз Укрзалізниці на станції на Запоріжжі. Локомотивна бригада перебувала в укритті та не постраждала.

росія знову атакувала залізницю: вдарила по тепловозу на Запоріжжі

росія знову атакувала залізницю в Україні - вдарила по тепловозу на Запоріжжі, локомотивна бригада не постраждала, повідомили у Міністерство розвитку громад та територій у понеділок у Telegram, пише УНН.

росія продовжує атаки на цивільну залізничну інфраструктуру України. Сьогодні зранку ворог здійснив чергову атаку на об’єкти Укрзалізниці. На Запоріжжі, росія спрямувала БПЛА на тепловоз, який перебував на станції. Локомотивна бригада на момент удару перебувала в укритті - люди не постраждали

- повідомили у Мінрозвитку.

У міністерстві наголосили, що залізниця виконує критично важливу функцію з перевезення пасажирів, гуманітарних і життєво необхідних для економіки вантажів. "Усвідомлюючи це, ворог цілеспрямовано завдає ударів по залізниці", - вказали у Мінрозвитку.

Укрзалізниця, як зазначається, "оперативно ліквідовує наслідки обстрілів і, з урахуванням складної безпекової ситуації, продовжує забезпечувати стабільну роботу залізничного сполучення, перевезення пасажирів та важливих для економіки й гуманітарних потреб вантажів".

"Такі удари є частиною системної стратегії тиску країни-терориста на українську цивільну логістику та життєзабезпечення держави", - підкреслили у Мінрозвитку.

Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця30.01.26, 11:11 • 28874 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Запорізька область
Українська залізниця
Україна