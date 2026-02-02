росія знову атакувала залізницю: вдарила по тепловозу на Запоріжжі
Київ • УНН
росія здійснила атаку БПЛА на тепловоз Укрзалізниці на станції на Запоріжжі. Локомотивна бригада перебувала в укритті та не постраждала.
росія знову атакувала залізницю в Україні - вдарила по тепловозу на Запоріжжі, локомотивна бригада не постраждала, повідомили у Міністерство розвитку громад та територій у понеділок у Telegram, пише УНН.
росія продовжує атаки на цивільну залізничну інфраструктуру України. Сьогодні зранку ворог здійснив чергову атаку на об’єкти Укрзалізниці. На Запоріжжі, росія спрямувала БПЛА на тепловоз, який перебував на станції. Локомотивна бригада на момент удару перебувала в укритті - люди не постраждали
У міністерстві наголосили, що залізниця виконує критично важливу функцію з перевезення пасажирів, гуманітарних і життєво необхідних для економіки вантажів. "Усвідомлюючи це, ворог цілеспрямовано завдає ударів по залізниці", - вказали у Мінрозвитку.
Укрзалізниця, як зазначається, "оперативно ліквідовує наслідки обстрілів і, з урахуванням складної безпекової ситуації, продовжує забезпечувати стабільну роботу залізничного сполучення, перевезення пасажирів та важливих для економіки й гуманітарних потреб вантажів".
"Такі удари є частиною системної стратегії тиску країни-терориста на українську цивільну логістику та життєзабезпечення держави", - підкреслили у Мінрозвитку.
