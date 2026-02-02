Россия снова атаковала железную дорогу: ударила по тепловозу в Запорожье
Киев • УНН
Россия совершила атаку БПЛА на тепловоз Укрзализныци на станции Запорожье. Локомотивная бригада находилась в укрытии и не пострадала.
россия снова атаковала железную дорогу в Украине - ударила по тепловозу в Запорожье, локомотивная бригада не пострадала, сообщили в Министерство развития общин и территорий в понедельник в Telegram, пишет УНН.
россия продолжает атаки на гражданскую железнодорожную инфраструктуру Украины. Сегодня утром враг совершил очередную атаку на объекты Укрзализныци. В Запорожье россия направила БПЛА на тепловоз, который находился на станции. Локомотивная бригада на момент удара находилась в укрытии - люди не пострадали
В министерстве подчеркнули, что железная дорога выполняет критически важную функцию по перевозке пассажиров, гуманитарных и жизненно необходимых для экономики грузов. "Осознавая это, враг целенаправленно наносит удары по железной дороге", - указали в Минразвития.
Укрзализныця, как отмечается, "оперативно ликвидирует последствия обстрелов и, с учетом сложной ситуации с безопасностью, продолжает обеспечивать стабильную работу железнодорожного сообщения, перевозку пассажиров и важных для экономики и гуманитарных нужд грузов".
"Такие удары являются частью системной стратегии давления страны-террориста на украинскую гражданскую логистику и жизнеобеспечение государства", - подчеркнули в Минразвития.
