Россия снова атаковала железную дорогу: ударила по тепловозу в Запорожье

1 февраля, 12:49 • 14116 просмотра
Неверифицированные терминалы Starlink прекратят работу в Украине: Федоров рассказал о деталях регистрации
1 февраля, 12:14 • 29760 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 47921 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 31910 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 38817 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 28962 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 47370 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 62537 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 39566 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 36702 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 64736 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 92409 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 68875 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 76096 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 76472 просмотра
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 21391 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 32258 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 34672 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 37366 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 39478 просмотра
Россия снова атаковала железную дорогу: ударила по тепловозу в Запорожье

Киев • УНН

 • 334 просмотра

Россия совершила атаку БПЛА на тепловоз Укрзализныци на станции Запорожье. Локомотивная бригада находилась в укрытии и не пострадала.

Россия снова атаковала железную дорогу: ударила по тепловозу в Запорожье

россия снова атаковала железную дорогу в Украине - ударила по тепловозу в Запорожье, локомотивная бригада не пострадала, сообщили в Министерство развития общин и территорий в понедельник в Telegram, пишет УНН.

россия продолжает атаки на гражданскую железнодорожную инфраструктуру Украины. Сегодня утром враг совершил очередную атаку на объекты Укрзализныци. В Запорожье россия направила БПЛА на тепловоз, который находился на станции. Локомотивная бригада на момент удара находилась в укрытии - люди не пострадали

- сообщили в Минразвития.

В министерстве подчеркнули, что железная дорога выполняет критически важную функцию по перевозке пассажиров, гуманитарных и жизненно необходимых для экономики грузов. "Осознавая это, враг целенаправленно наносит удары по железной дороге", - указали в Минразвития.

Укрзализныця, как отмечается, "оперативно ликвидирует последствия обстрелов и, с учетом сложной ситуации с безопасностью, продолжает обеспечивать стабильную работу железнодорожного сообщения, перевозку пассажиров и важных для экономики и гуманитарных нужд грузов".

"Такие удары являются частью системной стратегии давления страны-террориста на украинскую гражданскую логистику и жизнеобеспечение государства", - подчеркнули в Минразвития.

Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця30.01.26, 11:11 • 28753 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Запорожская область
Украинская железная дорога
Украина