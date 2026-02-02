$42.810.04
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 37758 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 55123 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозов
1 февраля, 11:12 • 37201 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 43237 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 31232 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 49812 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 63731 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в США
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 40070 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 37060 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
Зеленский: обстрелы РФ энергообъектов за сутки были у фронта и в приграничье, но без целенаправленных ударов РФ ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Украинские энергетики полностью восстановили энергосистему после технологической аварии. Однако новые российские обстрелы энергетических объектов в прифронтовых и приграничных общинах продолжаются, а в Киеве более 200 домов остаются без отопления.

Зеленский: обстрелы РФ энергообъектов за сутки были у фронта и в приграничье, но без целенаправленных ударов РФ ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре

За сутки были новые российские обстрелы объектов энергетики в прифронтовых и приграничных общинах, но целенаправленных ударов российских ракет и "шахедов" по энергетической инфраструктуре не было, в то же время полностью восстановили состояние энергосистемы, которое было до технологической аварии в субботу, сообщил Президент Владимир Зеленский по итогам профильного совещания в понедельник, пишет УНН.

Провел селектор по ситуации в Украине. На сегодня украинские энергетики, ремонтные бригады полностью восстановили состояние энергосистемы, которое было до технологической аварии в субботу

- сообщил Зеленский.

По словам Президента, "работа системы стабилизирована, но, конечно, из-за чрезвычайно холодной погоды и последствий российских ударов все вызовы остаются сложными".

За сутки были новые российские обстрелы объектов энергетики в прифронтовых и приграничных общинах, но целенаправленных ударов российских ракет и "шахедов" по энергетической инфраструктуре не было. Российская армия, как и в предыдущие дни, сосредоточена на терроре против нашей логистики, прежде всего железнодорожной

- отметил Зеленский.

По данным Президента, "были, в частности, удары на Днепропетровщине и в Запорожье – именно по объектам железной дороги".

"Сегодня на селекторе определили отдельные поручения по этому для командующего Воздушных сил ВСУ, министра обороны Украины и руководителя Укрзализныци. Ожидаю выполнения поручений уже сегодня", - подчеркнул Глава государства.

"В Киеве до сих пор более 200 домов без отопления – в основном это последствия аварий", - сообщил Зеленский.

Для ремонтной работы, по его словам, привлечены бригады из многих регионов Украины, в целом работают более двухсот таких ремонтных бригад.

"Поручил МВД Украины и областным, местным администрациям проверить работу всех пунктов поддержки и обогрева в Украине. Независимо от того, какой уровень пользования пунктами был в эти дни, должны быть готовы на время всего похолодания к любому развитию событий. Также областные руководители получили поручение проверить все базовые станции связи – по данным МВД Украины, десятая часть станций не работает в условиях отключений, и особенно часто это – в сельской местности. Связь должна быть стабильной", - указал Президент.

По его словам, "было отдельное поручение для Укрэнерго относительно части Одесской области: графики отключений должны быть откорректированы с учетом наличия значительного числа домов с электроотоплением".

"Сложная ситуация с отключениями в Кропивницком и области, на Полтавщине, Днепропетровщине, в Черкасской области, также в общинах приграничья с россией. Делается максимум, чтобы помочь людям. Спасибо всем работникам энергокомпаний, коммунальных служб, аварийных и ремонтных бригад, каждому бизнесу - всем, кто работает ради людей и помогает своей общине и всей нашей стране пройти это сложное время", - отметил Зеленский.

Юлия Шрамко

