Зеленский: обстрелы РФ энергообъектов за сутки были у фронта и в приграничье, но без целенаправленных ударов РФ ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре

За сутки были новые российские обстрелы объектов энергетики в прифронтовых и приграничных общинах, но целенаправленных ударов российских ракет и "шахедов" по энергетической инфраструктуре не было, в то же время полностью восстановили состояние энергосистемы, которое было до технологической аварии в субботу, сообщил Президент Владимир Зеленский по итогам профильного совещания в понедельник, пишет УНН.

Провел селектор по ситуации в Украине. На сегодня украинские энергетики, ремонтные бригады полностью восстановили состояние энергосистемы, которое было до технологической аварии в субботу - сообщил Зеленский.

По словам Президента, "работа системы стабилизирована, но, конечно, из-за чрезвычайно холодной погоды и последствий российских ударов все вызовы остаются сложными".

За сутки были новые российские обстрелы объектов энергетики в прифронтовых и приграничных общинах, но целенаправленных ударов российских ракет и "шахедов" по энергетической инфраструктуре не было. Российская армия, как и в предыдущие дни, сосредоточена на терроре против нашей логистики, прежде всего железнодорожной - отметил Зеленский.

По данным Президента, "были, в частности, удары на Днепропетровщине и в Запорожье – именно по объектам железной дороги".

россия снова атаковала железную дорогу: ударила по тепловозу в Запорожской области

"Сегодня на селекторе определили отдельные поручения по этому для командующего Воздушных сил ВСУ, министра обороны Украины и руководителя Укрзализныци. Ожидаю выполнения поручений уже сегодня", - подчеркнул Глава государства.

"В Киеве до сих пор более 200 домов без отопления – в основном это последствия аварий", - сообщил Зеленский.

Для ремонтной работы, по его словам, привлечены бригады из многих регионов Украины, в целом работают более двухсот таких ремонтных бригад.

"Поручил МВД Украины и областным, местным администрациям проверить работу всех пунктов поддержки и обогрева в Украине. Независимо от того, какой уровень пользования пунктами был в эти дни, должны быть готовы на время всего похолодания к любому развитию событий. Также областные руководители получили поручение проверить все базовые станции связи – по данным МВД Украины, десятая часть станций не работает в условиях отключений, и особенно часто это – в сельской местности. Связь должна быть стабильной", - указал Президент.

По его словам, "было отдельное поручение для Укрэнерго относительно части Одесской области: графики отключений должны быть откорректированы с учетом наличия значительного числа домов с электроотоплением".

"Сложная ситуация с отключениями в Кропивницком и области, на Полтавщине, Днепропетровщине, в Черкасской области, также в общинах приграничья с россией. Делается максимум, чтобы помочь людям. Спасибо всем работникам энергокомпаний, коммунальных служб, аварийных и ремонтных бригад, каждому бизнесу - всем, кто работает ради людей и помогает своей общине и всей нашей стране пройти это сложное время", - отметил Зеленский.

Жертвами атаки рф на автобус с шахтерами стали 12 человек, в 7 областях есть обесточивания из-за атак рф и непогоды - Минэнерго (уточнено)