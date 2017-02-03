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З Авдіївки евакуйовано 200 осіб - ДСНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Станом на 07:00 3 лютого з м. Авдіївка евакуйовано 200 осіб ( з них 95 дітей), передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.

З Авдіївки евакуйовано 200 осіб - ДСНС

“Станом на 7 год. 3 лютого з м. Авдіївка евакуйовано 200 осіб ( з них 95 дітей),” — йдеться в повідомленні.

Всього до аварійно відновлювальних робіт залучено 260 осіб та 60 одиниць техніки.

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Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли пункти гуманітарної допомоги в Авдіївці, крім того, загинули два мирних жителя.

В свою чергу, в окупованому Донецьку повідомили, про потужний вибух.

Раніше зазначалось, що водій ДСНС Сергій Горбень загинув під час обстрілу бойовиками Авдіївки. Підполковник служби з НС Д.Трєтєйкін отримав осколкове поранення в живіт перебуває в реанімаційному відділенні військового шпиталю у м. Покровськ, його оперують.

Нагадаємо, британського фотографа із пораненнями доставили у лікарню ім. І.Мечникова у нього є загроза втрати ока.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.

Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.

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