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ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Організація Об'єднаних Націй (ООН) закликала негайно припинити всі бойові дії на сході України. Про це заявив офіційний представник генсека організації Стефан Дюжаррік, повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.

За його словами, зіткнення на лінії зіткнення на Донбасі є прямим порушенням мінських домовленостей. C.Дюжаррік закликав сторони конфлікту відновити зусилля щодо мирного врегулювання.

“Ми закликаємо всі сторони негайно припинити всі ворожі дії, повністю дотримуватися режиму припинення вогню, надати негайний і безперешкодний гуманітарний доступ до населення, забезпечити безпечний доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, який дозволить їй звітувати про ситуацію на місці подій, а також відновити зусилля по мирному врегулювання конфлікту”, — сказав він.

Раніше повідомлялося, що Рада безпеки ООН обговорить загострення ситуації на Донбасі в закритому режимі.

Президент України Петро Порошенко заявив, що доручив негайно винести питання загострення ситуації на сході країни на розгляд Ради Безпеки ООН.

Раніше голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв повідомив, що Україна буде ініціювати термінові дебати в Раді безпеки ООН щодо ситуації.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Критично важлива інфраструктура Авдіївки була зруйнована, тож виникла загроза гуманітарної катастрофи.

Українські Національні Новини

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