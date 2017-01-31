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ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе

Киев • УНН

 • 15783 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Организация Объединенных Наций (ООН) призвала немедленно прекратить все боевые действия на востоке Украины. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

По его словам, столкновения на линии соприкосновения на Донбассе являются прямым нарушением минских договоренностей. C.Дюжаррик призвал стороны конфликта возобновить усилия по мирному урегулированию.

"Мы призываем все стороны немедленно прекратить все враждебные действия, полностью соблюдать режим прекращения огня, предоставить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ к населению, обеспечить безопасный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который позволит ей отчитываться о ситуации на месте событий, а также возобновить усилия по мирному урегулирования конфликта", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН обсудит обострение ситуации на Донбассе в закрытом режиме.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил немедленно вынести вопрос обострения ситуации на востоке страны на рассмотрение Совета Безопасности ООН.

Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что Украина будет инициировать срочные дебаты в Совете безопасности ООН по ситуации.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена, и возникла угроза гуманитарной катастрофы.

Украинские Национальные Новости

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