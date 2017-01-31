Президент доручив К.Єлісєєву винести питання Авдіївки на Радбез ООН (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час наради з силовиками дав доручення заступнику голови Адміністрації Президента Костянтину Єлісєєву негайно винести питання загострення ситуації в районі Авдіївки на розгляд Ради безпеки ООН, передає УНН з посиланням на прес-службу АПУ.
За інформацією прес-служби, "Президент доручив заступнику глави Адміністрації Президента України Костянтину Єлісеєву негайно винести питання загострення ситуації в районі Авдіївки на розгляд Ради безпеки ООН".
П.Порошенко наголосив, як зазначили в АПУ, сьогодні вони очікують відповідних заяв з боку міжнародних партнерів України.
"Я хотів би наголосити, що в цих умовах, як поводять себе російські бойовики – на сьогоднішній день, вперше за багато днів проти цивільного населення і проти наших частин були застосовані "Гради", масові обстріли з крупнокаліберної артилерії – якщо у когось повертається язик говорити про зняття санкцій, то що ще потрібно для того, щоб притягнути агресора до відповідальності?" - цитує слова П.Порошенка прес-служба АПУ.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.