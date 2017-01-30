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Критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи - АП

Критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи - АП

Київ • УНН

 • 16859 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Маємо інформацію, що у зв'язку із обстрілами була зруйнована критично важлива інфраструктура міста і є загроза гуманітарної катастрофи у зв'язку з ескалацією навколо Авдіївки. Про це в ефірі "5 каналу" заявив заступник глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв під час прямого ввімкнення з Берліну, передає УНН.

"Останнім часом дуже напружена ситуація навколо Авдіївки. Маємо інформацію, що у зв'язку із обстрілами була зруйнована критично важлива інфраструктура міста і є загроза гуманітарної катастрофи у зв'язку з ескалацією навколо Авдіївки. Президент України вирішив перервати свій візит до Берліна і терміново повернутися до Києва для того, щоб координувати заходи уряду і заходи із запобігання гуманітарної катастрофи і пошуку реагування на обстріли які відбуваються довкола Авдіївки", - повідомив К.Єлісєєв.

Раніше прес-секретар глави української держави Святослав Цеголко повідомив, що Президент України Петро Порошенко перервав візит до німеччину через надзвичайну ситуацію у Авдіївці.

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