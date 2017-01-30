Президент перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко перервав візит до німеччину через надзвичайну ситуацію у Авдіївці. Про це на своїй сторінці у Твітері написав прес-секретар глави української держави Святослав Цеголко, передає УНН.
"Президент перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці, що межує з гуманітарною катастрофою",- написав С.Цеголко.
Раніше Президент України Петро Порошенко під час спільного брифінгу із канцлером ФРН Ангелою Меркель повідомив, що підтримувані Росією бойовики провели обстріли українських позицій з важкого озброєння, розташованого в житлових районах Донецька та Ясинуватої.
У свою чергу А.Меркель відзначила, режиму припинення вогню на Донбасі не існує.
Нагадаємо, 30 січня внаслідок бойових дій на Донбасі загинуло троє українських військових, ще 17 отримали поранення і троє травмовані.