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Президент перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці (доповнено)

Київ • УНН

 • 22973 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко перервав візит до німеччину через надзвичайну ситуацію у Авдіївці. Про це на своїй сторінці у Твітері написав прес-секретар глави української держави Святослав Цеголко, передає УНН.

"Президент перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці, що межує з гуманітарною катастрофою",- написав С.Цеголко.

Раніше Президент України Петро Порошенко під час спільного брифінгу із канцлером ФРН Ангелою Меркель повідомив, що підтримувані Росією бойовики провели обстріли українських позицій з важкого озброєння, розташованого в житлових районах Донецька та Ясинуватої.

У свою чергу А.Меркель відзначила, режиму припинення вогню на Донбасі не існує.

Нагадаємо, 30 січня внаслідок бойових дій на Донбасі загинуло троє українських військових, ще 17 отримали поранення і троє травмовані.

Українські Національні Новини

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