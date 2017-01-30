Президент прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. Об этом на своей странице в Твиттере написал пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко, передает УНН.
"Президент прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке, граничащей с гуманитарной катастрофой", - написал С.Цеголко.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сообщил, что поддерживаемые Россией боевики провели обстрел украинских позиций из тяжелого вооружения, расположенного в жилых районах Донецка и Ясиноватой.
В свою очередь А.Меркель отметила, что режима прекращения огня на Донбассе не существует.
Напомним, 30 января в результате боевых действий на Донбассе погибли три украинских военных, еще 17 получили ранения и трое травмированы.