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Президент прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке (дополнено)

Президент прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке (дополнено)

Киев • УНН

 • 22971 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. Об этом на своей странице в Твиттере написал пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко, передает УНН.

"Президент прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке, граничащей с гуманитарной катастрофой", - написал С.Цеголко.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сообщил, что поддерживаемые Россией боевики провели обстрел украинских позиций из тяжелого вооружения, расположенного в жилых районах Донецка и Ясиноватой.

В свою очередь А.Меркель отметила, что режима прекращения огня на Донбассе не существует.

Напомним, 30 января в результате боевых действий на Донбассе погибли три украинских военных, еще 17 получили ранения и трое травмированы.

Украинские Национальные Новости

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