П.Порошенко: бойовики вели обстріл позицій ЗСУ із житлових районів Донецька та Ясинуватої
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко повідомив, що підтримувані Росією бойовики провели обстріли українських позицій з важкого озброєння, розташованого в житлових районах Донецька та Ясинуватої. Про це він сказав під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає УНН.
"За вчорашній день 5 українських військових загинуло, 12 - зазнали поранень. Сьогодні зранку ще двоє солдат віддали своє життя за захист територіальної цілісності нашої держави і ще 5 були поранені", - зазначив П.Порошенко.
За словами Президента, ЗСУ зазнали втрат внаслідок артилерійського вогню з артилерійських систем, "які були встановлені російськими бойовиками в житлових кварталах Донецька і Ясинуватої, щоб українські військові не могли відкрити вогонь у відповідь".
"Це варварські методи ведення вогню. Ми негайно залучили ОБСЄ. Наголошую, що російська сторона відмовилася реагувати на ні запити нашої сторони, ні на запити ОБСЄ", - сказав П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, у прес-службі 72-ї окремої механізованої бригади назвали імена чотирьох українських бійців, які загинули поблизу Авдіївки.
Нагадаємо, у прес-центрі штабу АТО повідомили, що загалом за минулу добу зафіксовано 56 обстрілів бойовиків.