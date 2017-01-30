П.Порошенко: боевики вели обстрел позиций ВСУ из жилых районов Донецка и Ясиноватой

"За вчерашний день 5 украинских военных погибли, 12 - получили ранения. Сегодня утром еще двое солдат отдали свою жизнь за защиту территориальной целостности нашего государства и еще 5 были ранены", - отметил П.Порошенко.

По словам Президента, ВСУ понесли потери в результате артиллерийского огня из артиллерийских систем, "которые были установлены российскими боевиками в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой, чтобы украинские военные не могли открыть огонь".

"Это варварские методы ведения огня. Мы немедленно привлекли ОБСЕ. Подчеркиваю, что российская сторона отказалась реагировать ни на запросы нашей стороны, ни на запросы ОБСЕ", - сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНН, в пресс-службе 72-й отдельной механизированной бригады назвали имена четырех украинских бойцов, погибших возле Авдеевки.

Напомним, в пресс-центре штаба АТО сообщили, что всего за прошедшие сутки зафиксировали 56 обстрелов боевиков.