У 72-й бригаді назвали імена чотирьох загиблих поблизу Авдіївки військових
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У прес-службі 72-ї окремої механізованої бригади назвали імена українських бійців, які загинули поблизу Авдіївки, передає УНН з посиланням на сторінку бригади у Facebook.
“Артилерійські обстріли міста та позицій ЗСУ (поблизу Авдіївки — ред.) продовжувалися весь вечір і ніч. На жаль, під час бою та обстрілів четверо наших військових загинуло, дев’ять отримали поранення. Світла пам’ять капітану Кизило Андрію Олександровичу (02.05.1993 р.н.); молодшому сержанту Бальченку Володимиру Івановичу (04.01.1992 р.н); солдату Оверченку Дмитру Олександровичу (24.01.1989 р.н.); сержанту Крижанському Володимиру Олексійовичу (24.03.1982 р.н)”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, у прес-центрі штабу АТО повідомили, що загалом за минулу добу зафіксовано 56 обстрілів. П’ятеро українських військових загинуло, 9 поранено і 4 травмовано.
Нагадаємо, бойовики з ранку 29 січня обстріляли прифронтове місто Авдіївка, під вогнем опинилися житлові квартали, розташовані поруч з промзоною.
Зазначимо, внаслідок обстрілу Авдіївки троє мирних жителів отримали мінно-вибухові травми, множинні осколкові поранення різних частин тіла.