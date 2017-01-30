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Добове зведення штабу АТО: загинули 5 українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. За минулу добу у зоні проведення АТО проросійські бойовики 56 разів обстріляли позиції українських військових. 5 українських воїнів загинули, 9 поранено і 4 травмовано, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли з усього наявного в них озброєння по всій лінії зіткнення.

На Маріупольському напрямку, використовуючи реактивні системи залпового вогню БМ-21 Град, окупанти випустили 20 снарядів у напрямку наших позицій в районі Талаківки. Застосовувавши реактивну систему Град “П”, артилерію 122 міліметри, міномети різних калібрів, гранатомети та стрілецьку зброю, загарбники вели вогонь по Водяному. 122 міліметрова артилерія обстрілювала і Лебединське. Також з мінометів різних калібрів — Красногорівку. З гранатометів та стрілецької зброї — Гнутове, Павлопіль, Широкине, Красногорівку, Талаківку. По Широкиному вогонь вів БТР та БМП противника.

На Донецькому напрямку в районі Авдіївки окупанти двічі намагалися штурмувати наші позиції, та, понісши втрати, змушені були відступати. Протягом дня вони продовжили обстріли з мінометів різних калібрів по Верхньоторецькому, Авдіївці, Опитному, Луганському, Зайцевому та Кам’янці. Танки вели вогонь по Новгородському та Пісках.

На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів та гранатометів обстрілювали Новоолександрівку, Троїцьке, Попасну, Новозванівку.

Загалом за минулу добу зафіксовано 56 обстрілів. На жаль, 5 наших військових загинуло, 9 — поранено і 4 травмовано.

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