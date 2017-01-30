Суточное сведения штаба АТО: погибли 5 украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 56 раз обстреляли позиции украинских военных. 5 украинских воинов погибли, 9 ранены и 4 травмированы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы из всего имеющегося у них вооружения по всей линии соприкосновения.
На Мариупольском направлении, используя реактивные системы залпового огня БМ-21 Град, оккупанты выпустили 20 снарядов в направлении наших позиций в районе Талаковки. Использовав реактивную систему Град "П", артиллерию 122 миллиметра, минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие, захватчики вели огонь по Водяному. 122 миллиметровая артиллерия обстреливала и Лебединское. Также из минометов различных калибров - Красногоровку. С гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Павлополь, Широкино, Красногоровку, Талаковка. По Широкино огонь вел БТР и БМП противника.
На Донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты дважды пытались штурмовать наши позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать. В течение дня они продолжили обстрелы из минометов различных калибров по Верхнеторецкому, Авдеевке, Опытному, Луганскому, Зайцево и Каменке. Танки вели огонь по Новгородскому и Песках.
На Луганском направлении из минометов различных калибров и гранатометов обстреливали Новоалександровку, Троицкое, Попасную, Новозвановку.
Всего за минувшие сутки зафиксировано 56 обстрелов. К сожалению, 5 наших военных погибли, 9 - ранены и 4 травмированы.