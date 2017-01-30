В 72-й бригаде назвали имена четырех погибших вблизи Авдеевки военных
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В пресс-службе 72-й отдельной механизированной бригады назвали имена украинских бойцов, погибших вблизи Авдеевки, передает УНН со ссылкой на страницу бригады в Facebook.
"Артиллерийские обстрелы города и позиций ВСУ (возле Авдеевки - ред.) продолжались весь вечер и ночь. К сожалению, во время боя и обстрелов четверо наших военных погибли, девять получили ранения. Светлая память капитану Кизило Андрею Александровичу (02.05.1993 г.р.) младшему сержанту Бальченко Владимиру Ивановичу (04.01.1992 г.р.) солдату Оверченко Дмитрию Александровичу (24.01.1989 г.р.) сержанту Крижанскому Владимиру Алексеевичу (24.03.1982 г.р.)", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в пресс-центре штаба АТО сообщили, что всего за прошедшие сутки зафиксировано 56 обстрелов. Пятеро украинских военных погибли, 9 ранены и 4 травмированы.
Напомним, боевики с утра 29 января обстреляли прифронтовой город Авдеевка, под огнем оказались жилые кварталы, расположенные рядом с промзоной.
Отметим, в результате обстрела Авдеевки трое мирных жителей получили минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения различных частей тела.