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В Авдіївці під час обстрілу бойовиків поранено двох мирних жителів

В Авдіївці під час обстрілу бойовиків поранено двох мирних жителів

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 29 січня. УНН. Бойовики з ранку обстрілюють прифронтове місто Авдіївка, під вогнем опинилися житлові квартали, розташовані поруч з промзоною. Є постраждалі серед місцевих жителів. Так, 40-річний чоловік госпіталізований в лікарню з осколковими пораненнями спини, обличчя і правого стегна. Також поранення отримала і 57-річна жінка. Про це проінформували в ГУНП Донецької області, повідомляє УНН.

О 10.30 до чергової частини Авдіївського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в лікарню доставлений чоловік з осколковими пораненнями.

40-річний місцевий житель отримав поранення в результаті вибуху снарядів у його дворі, розташованому по вул. Сєдова, яка знаходиться поруч з промисловою зоною.

Жінка поверталася додому по вул. Заводський, коли поруч розірвалася міна. Вона отримала осколкові поранення стегна і спини.

Обох постраждалих госпіталізовано до місцевої лікарні, їм надається медична допомога.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у центрі прифронтової Авдіївки правоохоронці виявили снаряд, що не вибухнув.

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