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В Авдеевке во время обстрела боевиков ранены двое мирных жителей

Киев • УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 29 января. УНН. Боевики с утра обстреливают прифронтовой город Авдеевка, под огнем оказались жилые кварталы, расположенные рядом с промзоной. Есть пострадавшие среди местных жителей. Так, 40-летний мужчина госпитализирован в больницу с осколочными ранениями спины, лица и правого бедра. Также ранения получила и 57-летняя женщина. Об этом проинформировали в ГУНП Донецкой области, сообщает УНН.

В 10.30 в дежурную часть Авдеевского отделения полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставлен мужчина с осколочными ранениями.

40-летний местный житель получил ранения в результате взрыва снарядов в его дворе, расположенном по ул. Седова, которая находится рядом с промышленной зоной.

Женщина возвращалась домой по ул. Заводской, когда рядом разорвалась мина. Она получила осколочные ранения бедра и спины.

Оба пострадавших госпитализированы в местную больницу, им оказывается медицинская помощь.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УНН, в центре прифронтовой Авдеевки правоохранители обнаружили снаряд, что не взорвался .

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