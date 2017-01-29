В Авдеевке во время обстрела боевиков ранены двое мирных жителей
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 29 января. УНН. Боевики с утра обстреливают прифронтовой город Авдеевка, под огнем оказались жилые кварталы, расположенные рядом с промзоной. Есть пострадавшие среди местных жителей. Так, 40-летний мужчина госпитализирован в больницу с осколочными ранениями спины, лица и правого бедра. Также ранения получила и 57-летняя женщина. Об этом проинформировали в ГУНП Донецкой области, сообщает УНН.
В 10.30 в дежурную часть Авдеевского отделения полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставлен мужчина с осколочными ранениями.
40-летний местный житель получил ранения в результате взрыва снарядов в его дворе, расположенном по ул. Седова, которая находится рядом с промышленной зоной.
Женщина возвращалась домой по ул. Заводской, когда рядом разорвалась мина. Она получила осколочные ранения бедра и спины.
Оба пострадавших госпитализированы в местную больницу, им оказывается медицинская помощь.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, как сообщал УНН, в центре прифронтовой Авдеевки правоохранители обнаружили снаряд, что не взорвался .