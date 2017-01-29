У центрі прифронтової Авдіївки правоохоронці виявили снаряд, що не вибухнув
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 29 січня. УНН. Снаряд, який не встиг вибухнути, сьогодні вранці виявили майже в самому центрі прифронтової Авдіївки на Донеччині серед житлових багатоповерхових будинків. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Снаряд вилучений. Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУНП Донецької області.
Близько 8:00 в чергову частину Авдіївського відділення поліції надійшло повідомлення від співробітників ДСНС, що в кварталі Будівельників біля багатоповерхового будинку виявлено снаряд, який застряг в асфальті.
Слідчо-оперативна група виїхала за вказаною адресою. До прибуття саперного підрозділу працівники поліції взяли в оточення небезпечне місце, щоб не допустити травм і загибелі мирного населення.
На даний момент снаряд вилучено, він знаходиться на ліквідації в безпечному місці.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, арсенал зброї та боєприпасів виявили на Волині у мешканців прикордоння.