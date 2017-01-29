В центре прифронтовой Авдеевки правоохранители обнаружили снаряд, что не взорвался
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 29 января. УНН. Снаряд, который не успел взорваться, сегодня утром обнаружили почти в самом центре прифронтовой Авдеевки Донецкой области среди жилых многоэтажных домов. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Снаряд изъят. Об этом корреспонденту УНН сообщает ГУНП Донецкой области.
Около 8:00 в дежурную часть Авдеевского отделение полиции поступило сообщение от сотрудников ГосЧС, что в квартале Строителей возле многоэтажного дома обнаружен снаряд, который застрял в асфальте.
Следственно-оперативная группа выехала по указанному адресу. До прибытия саперного подразделения работники полиции взяли в окружение опасное место, чтобы не допустить травм и гибели мирного населения.
На данный момент снаряд изъят, он находится на ликвидации в безопасном месте.
Напомним, как сообщал УНН, арсенал оружия и боеприпасов обнаружили на Волыни у жителей приграничья .