Арсенал зброї та боєприпасів виявили на Волині у мешканців прикордоння
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Оперативними співробітниками Луцького прикордонного загону спільно з представниками Любешівського та Ратнівського відділів Національної поліції у мешканців прикордонних населених пунктів вилучено незареєстровану мисливську зброю, а також боєприпаси часів Першої та Другої світових війн, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
Як повідомили у прес-службі, у рамках кримінальних проваджень за ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) за ухвалами районних судів правоохоронцями було проведено 4 обшуки приватних помешкань жителів прикордоння.
“...в Любешівському районі за трьома адресами вилучено 2 мисливські рушниці „ІЖ“ та „Howa“, зрізаний ствол до мисливської рушниці, козацька шабля, оптичний приціл та 36 набоїв різного калібру. А на Ратнівщині у мешканця села Підгір’я виявили цілий арсенал боєприпасів Першої та Другої світових війн. Серед знахідок — більше 100 одиниць різного калібру снарядів, мін та гранат, більше тисячі штук набоїв різного калібру, 4 штик-ножа та 2 кг пороху. Як пояснив власник, це все результати пошуків на місцях ведення боїв, а зберігав для колекції”, — йдеться у повідомленні.
У прес-службі також відзначили, що триває перевірка, всі знахідки буде відправлено на науково-дослідну балістичну експертизу.
Нагадаємо, голова Держприкордонслужби Віктор Назаренко повідомив, що за 2016 рік прикордонники вилучили на пунктах пропуску 904 одиниці збро та майже 20 кг вибухівки.