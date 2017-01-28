Арсенал оружия и боеприпасов обнаружили на Волыни у жителей приграничья

Как сообщили в пресс-службе, в рамках уголовных производств по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) по постановлениям районных судов правоохранителями было проведено 4 обыски частных домов жителей приграничья.

"... В Любешовском районе по трем адресам изъято 2 охотничьих ружья" ИЖ "и" Howa ", срезанный ствол к охотничьему ружью, казацкая сабля, оптический прицел и 36 патронов различного калибра. А на Ратнивщине у жителя села Подгорье обнаружили целый арсенал боеприпасов Первой и Второй мировых войн. Среди находок - более 100 единиц различного калибра снарядов, мин и гранат, более тысячи штук патронов различного калибра, 4 штык-ножа и 2 кг пороха. Как пояснил владелец, это все результаты поисков на местах ведения боев, а хранил для коллекции ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что продолжается проверка, все находки будут отправлены на научно-исследовательскую баллистическую экспертизу.

Напомним, председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко сообщил, что за 2016 пограничники изъяли на пунктах пропуска 904 единиц оружия и почти 20 кг взрывчатки .