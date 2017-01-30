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Троє мирних жителів постраждали внаслідок обстрілу Авдіївки

Троє мирних жителів постраждали внаслідок обстрілу Авдіївки

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Внаслідок обстрілу Авдіївки троє мирних жителів отримали мінно-вибухові травми, множинні осколкові поранення різних частин тіла. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Вчора, 29 січня, під час масованого артобстрілу м. Авдіївки та Ясинуватського району бойовиками терористичної організації “ДНР” поранення тримали троє мирних жителів 1976, 1959 та 1991 років народження.

Терористи “ДНР” нанесли цілеспрямований вогневий удар по житловим кварталам Авдіївки, маючи достовірну інформацію про те, що в цьому районі знаходяться цивільні особи.

Внаслідок обстрілу троє мирних мешканців отримали мінно-вибухові травми, множинні осколкові поранення різних частин тіла. Наразі усім громадянам надано медичну допомогу.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР та попередньо кваліфіковано за ч.3 ст.258 (терористичний акт) КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокуратура Донецької області.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Авдіївці під час обстрілу бойовиків поранено двох мирних жителів.

Українські Національні Новини

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