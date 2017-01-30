Трое мирных жителей пострадали в результате обстрела Авдеевки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В результате обстрела Авдеевки трое мирных жителей получили минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения различных частей тела. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Вчера, 29 января, во время массированного артобстрела Авдеевки и Ясиноватского района боевиками террористической организации "ДНР" ранения получили трое мирных жителей 1976, 1959 и 1991 годов рождения.
Террористы "ДНР" нанесли целенаправленный огневой удар по жилым кварталам Авдеевки, имея достоверную информацию о том, что в этом районе находятся гражданские лица.
В результате обстрела трое мирных жителей получили минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения различных частей тела. Всем гражданам оказана медицинская помощь.
Сведения по данному факту внесены в ЕРДР и предварительно квалифицированы по ч.3 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет прокуратура Донецкой области.
Напомним, как сообщал УНН, в Авдеевке во время обстрела боевиков ранены двое мирных жителей.