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Трое мирных жителей пострадали в результате обстрела Авдеевки

Трое мирных жителей пострадали в результате обстрела Авдеевки

Киев • УНН

 • 7983 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В результате обстрела Авдеевки трое мирных жителей получили минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения различных частей тела. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Вчера, 29 января, во время массированного артобстрела Авдеевки и Ясиноватского района боевиками террористической организации "ДНР" ранения получили трое мирных жителей 1976, 1959 и 1991 годов рождения.

Террористы "ДНР" нанесли целенаправленный огневой удар по жилым кварталам Авдеевки, имея достоверную информацию о том, что в этом районе находятся гражданские лица.

В результате обстрела трое мирных жителей получили минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения различных частей тела. Всем гражданам оказана медицинская помощь.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР и предварительно квалифицированы по ч.3 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет прокуратура Донецкой области.

Напомним, как сообщал УНН, в Авдеевке во время обстрела боевиков ранены двое мирных жителей.

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