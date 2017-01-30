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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы - АП

Критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы - АП

Киев • УНН

 • 16853 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Есть информация, что в связи с обстрелами была разрушена критически важная инфраструктура города и есть угроза гуманитарной катастрофы в связи с эскалацией вокруг Авдеевки. Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев во время прямого включения из Берлина, передает УНН.

"В последнее время очень напряженная ситуация вокруг Авдеевки. Имеем информацию, что в связи с обстрелами была разрушена критически важная инфраструктура города и есть угроза гуманитарной катастрофы в связи с эскалацией вокруг Авдеевки. Президент Украины решил прервать свой визит в Берлин и срочно вернуться в Киев для того, чтобы координировать меры правительства и меры по предотвращению гуманитарной катастрофы и поиску реагирования на обстрелы которые происходят вокруг Авдеевки", - сообщил К.Елисеев.

Ранее пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко сообщил, что Президент Украины Петр Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке.

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