Критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы - АП

"В последнее время очень напряженная ситуация вокруг Авдеевки. Имеем информацию, что в связи с обстрелами была разрушена критически важная инфраструктура города и есть угроза гуманитарной катастрофы в связи с эскалацией вокруг Авдеевки. Президент Украины решил прервать свой визит в Берлин и срочно вернуться в Киев для того, чтобы координировать меры правительства и меры по предотвращению гуманитарной катастрофы и поиску реагирования на обстрелы которые происходят вокруг Авдеевки", - сообщил К.Елисеев.

Ранее пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко сообщил, что Президент Украины Петр Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке.