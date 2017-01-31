Штаб АТО повідомив про пожежу житлового району Авдіївки і поранених цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. За попередніми даними, в Авдіївці, яку бойовики вночі обстріляли з реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град”, є поранені серед місцевого населення, є інформація про руйнування та пожежу у житловому районі міста. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
"Сьогодні вночі російсько-окупаційні війська обстріляли околиці населеного пункту Авдіївка із реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град”. Наразі є інформація про руйнування та пожежу у житловому районі міста. Пошкоджено кілька будинків. За попередніми даними є поранені серед місцевого населення. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
У штабі АТО нголосили, що Авдіївка залишається одним із найгарячіших місць по усій лінії розмежування.
"До четвертої ранку російські окупанти випустили в бік українських позицій понад вісімдесят ракет із РСЗВ БМ-21 “Град” та тридцять артилерійських снарядів калібру 152 міліметри. Також по українцях гатили з мінометів 120, 82 міліметри, танків та стрілецької зброї. Крім того, вночі окупанти здійснили чергову спробу штурму наших позицій, яку було відбито", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
Президент перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці.