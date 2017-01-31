Штаб АТО сообщил о пожаре жилого района Авдеевки и раненых гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. По предварительным данным, в Авдеевке, которую боевики ночью обстреляли из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", есть раненые среди местного населения, есть информация о разрушении и пожар в жилом районе города. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Сегодня ночью российско-оккупационные войска обстреляли окрестности населенного пункта Авдеевка из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". Сейчас есть информация о разрушении и пожаре в жилом районе города. Повреждены несколько домов. По предварительным данным есть раненые среди местного населения. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
В штабе АТО отметили, что Авдеевка остается одним из самых горячих мест по всей линии разграничения.
"До четырех утра российские оккупанты выпустили в сторону украинских позиций более восьмидесяти ракет с РСЗО БМ-21 "Град" и три артиллерийских снаряда калибра 152 миллиметра. Также по украинцам били из минометов 120, 82 миллиметра, танков и стрелкового оружия. Кроме того, ночью оккупанты провели очередную попытку штурма наших позиций, которая была отражена", - говорится в сообщении.