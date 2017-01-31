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П.Жебрівський повідомив про ситуацію в Авдіївці: оголошено надзвичайний стан

Київ • УНН

 • 24509 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Оголосили в Авдіївці надзвичайний стан. Створили в Авдіївці Обласний координаційний центр, до якого увійшли керівники міста, силовики, рятувальники, та представники підприємств міста. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає УНН.

“Станом на 24:00 температура батарей у помешканнях 35-40 градусів. Температура у квартирах 16-17 градусів тепла. Авдіївський коксохім забезпечує циркуляцію теплоносія в тепломережах,” — зазначив П.Жебрівський.

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Також голова Донецької військово-цивільної адміністрації повідомив, що “ДСНС терміново перекидає в Авдіївку додаткові технічні засоби: потужні генератори, теплові гармати, великі намети, буржуйки, кухні, воду, продукти харчування.”

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А створений координаційний центр працює над тим, щоб забезпечити на ранок доставку для мешканців гарячого харчування.

Крім того, П.Жебрівський повідомив, що в Авдіївку зателефонував Президент України Петро Порошенко та прем’єр Володимир Гройсман. “Президент наголосив на надзвичайній важливості ситуації в Авдіївці і запевнив у пріорітетності надання усієї необхідної допомоги від центральних органів влади для забезпечення належної життєдіяльності міста,” — вказав голова військової адміністрації.

Українські Національні Новини

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