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Президент доручив скликати засідання Тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці

Президент доручив скликати засідання Тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко доручив провести засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі через ситуацію в Авдіївці. Про це в ефірі “5 каналу” заявив заступник глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв, передає УНН.

“Буквально щойно президент доручив ініціювати скликання надзвичайного засідання Тристоронньої контактної групи в будь-якому режимі, і навіть в режимі відеоконференції, аби обговорити ту ситуацію, критичну, яка складається навколо Авдіївки,” — зазначив К.Єлісєєв.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи — АП

Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки тривають періодичні обстріли з гранатометів і кулеметів.

Нагадаємо, 30 січня внаслідок бойових дій на Донбасі загинуло троє українських військових, ще 17 отримали поранення і троє травмовані.

Раніше повідомлялося, що Президент перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці.

Українські Національні Новини

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