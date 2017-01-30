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Президент поручил созвать заседание Трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке

Президент поручил созвать заседание Трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке

Киев • УНН

 • 11467 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поручил провести заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе из-за ситуации в Авдеевке. Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев, передает УНН.

"Буквально только что президент поручил инициировать созыв чрезвычайного заседания Трехсторонней контактной группы в любом режиме, а также в режиме видеоконференции, чтобы обсудить ситуацию, критическую, которая складывается вокруг Авдеевки", - отметил Елисеев.

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Как сообщал УНН, в районе Авдеевки продолжаются периодические обстрелы из гранатометов и пулеметов.

Напомним, 30 января в результате боевых действий на Донбассе погибли три украинских военных, еще 17 получили ранения и трое травмированы.

Ранее сообщалось, что Президент прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке.

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