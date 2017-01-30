Президент поручил созвать заседание Трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поручил провести заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе из-за ситуации в Авдеевке. Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев, передает УНН.
"Буквально только что президент поручил инициировать созыв чрезвычайного заседания Трехсторонней контактной группы в любом режиме, а также в режиме видеоконференции, чтобы обсудить ситуацию, критическую, которая складывается вокруг Авдеевки", - отметил Елисеев.
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Как сообщал УНН, в районе Авдеевки продолжаются периодические обстрелы из гранатометов и пулеметов.
Напомним, 30 января в результате боевых действий на Донбассе погибли три украинских военных, еще 17 получили ранения и трое травмированы.
Ранее сообщалось, что Президент прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке.