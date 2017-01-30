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У районі Авдіївки тривають періодичні обстріли з гранатометів і кулеметів - Л.Матюхін

У районі Авдіївки тривають періодичні обстріли з гранатометів і кулеметів - Л.Матюхін

Київ • УНН

 • 12475 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Наразі ситуація в районі промзони Авдіївки дещо стабілізувалася, лише періодично тривають обстріли з гранатометів та великокаліберних кулеметів, при цьому зараз неспокійно на всіх напрямках, зокрема, найбільше на маріупольському і на донецькому. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив прес-офіцер АТО Леонід Матюхін.

"В Авдіївці закінчились штурмові дії, періодичні обстріли тільки тривають, то з гранатометів, то з великокаліберних кулеметів, а так загалом, в принципі, більш-менш спокійно. Загалом 26 обстрілів на цю хвилину з початку доби, крайній - з кулеметів великокаліберних в Новотроїцькому, і стріляли по Луганському. У районі шахти Бутівка з 122-міліметрової артилерії приблизно годину тому стріляли", - розповів Л.Матюхін.

За його словами, наразі стріляють по всіх напрямках, проте на маріупольському і на донецькому напрямках - найбільше.

"Артилерія по Водяному вела вогонь, в основному по інших позиціях стріляли міномети 120 мм та 82 мм", - сказав він.

При цьому він додав, що українські військові на провокації бойовиків вели вогонь у відповідь.

Як повідомляв УНН, за даними штабу АТО бойовики у 30 січня зранку продовжили обстріли Авдіївки, двоє українських бійців загинули, п’ятеро поранено.

Вогонь по позиціях Збройних сил України вівся з населеного пункту Яковлівка та району Спартака.

 

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