Бойовики продовжили обстріли Авдіївки: двоє бійців загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Бойовики у понеділок зранку продовжили обстріли Авдіївки, двоє українських бійців загинули, п’ятеро поранено. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
"Ситуація на донецькому напрямку поблизу Авдіївки залишається напруженою. Зранку противник продовжив підступні обстріли з танків та артилерії", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що вогонь по позиціях Збройних сил України вівся з населеного пункту Яковлівка та району Спартака.
"Близько 10:30 обстріл з важкого озброєння припинився, але турбуючий вогонь зі стрілецької зброї триває досі. Двоє наших бійців загинули, п’ятеро поранено", - додали у штабі АТО.