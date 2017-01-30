Боевики продолжили обстрелы Авдеевки: двое бойцов погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Боевики в понедельник утром продолжили обстрелы Авдеевки, двое украинских бойцов погибли, пятеро ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Ситуация на донецком направлении возле Авдеевки остается напряженной. Утром противник продолжил коварные обстрелы из танков и артиллерии", - говорится в сообщении.
Указано, что огонь по позициям Вооруженных сил Украины велся из населенного пункта Яковлевка и района Спартака.
"Около 10:30 обстрел из тяжелого вооружения прекратился, но беспокоящий огонь из стрелкового оружия продолжается. Двое наших бойцов погибли, пятеро ранены", - добавили в штабе АТО.