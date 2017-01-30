Боевики продолжили обстрелы Авдеевки: двое бойцов погибли

"Ситуация на донецком направлении возле Авдеевки остается напряженной. Утром противник продолжил коварные обстрелы из танков и артиллерии", - говорится в сообщении.

Указано, что огонь по позициям Вооруженных сил Украины велся из населенного пункта Яковлевка и района Спартака.

"Около 10:30 обстрел из тяжелого вооружения прекратился, но беспокоящий огонь из стрелкового оружия продолжается. Двое наших бойцов погибли, пятеро ранены", - добавили в штабе АТО.