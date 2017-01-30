В районе Авдеевки продолжаются периодические обстрелы из гранатометов и пулеметов - Л.Матюхин

КИЕВ. 30 января. УНН. Сейчас ситуация в районе промзоны Авдеевки несколько стабилизировалась, лишь периодически продолжаются обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, при этом сейчас неспокойно на всех направлениях, в частности, больше всего на мариупольском и на донецком. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил пресс-офицер АТО Леонид Матюхин.