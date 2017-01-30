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В районе Авдеевки продолжаются периодические обстрелы из гранатометов и пулеметов - Л.Матюхин

В районе Авдеевки продолжаются периодические обстрелы из гранатометов и пулеметов - Л.Матюхин

Киев • УНН

 • 12475 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Сейчас ситуация в районе промзоны Авдеевки несколько стабилизировалась, лишь периодически продолжаются обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, при этом сейчас неспокойно на всех направлениях, в частности, больше всего на мариупольском и на донецком. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил пресс-офицер АТО Леонид Матюхин.

"В Авдеевке закончились штурмовые действия, периодические обстрелы только продолжаются, то из гранатометов, то из крупнокалиберных пулеметов, а так в целом, в принципе, более-менее спокойно. В общем 26 обстрелов на эту минуту с начала суток,последний - из пулеметов крупнокалиберных в Новотроицком и стреляли по Луганскому. В районе шахты Бутовка с 122-миллиметровой артиллерии примерно час назад стреляли ", - рассказал Л.Матюхин.

По его словам, сейчас стреляют по всем направлениям, однако на мариупольском и на донецком направлениях - больше всего.

"Артиллерия по Водяное вела огонь, в основном по другим позициям стреляли минометы 120 мм и 82 мм", - сказал он.

При этом он добавил, что украинские военные на провокации боевиков вели огонь в ответ.

Как сообщал УНН, по данным штаба АТО боевики у 30 января утром продолжили обстрелы Авдеевки, двое украинских бойцов погибли, пятеро ранены.

Огонь по позициям Вооруженных сил Украины велся из населенного пункта Яковлевка и района Спартака .

 

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