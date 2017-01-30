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Штаб: сьогодні під час бойових дій на Донбасі троє військових загинуло, 17 - поранено

Київ • УНН

 • 9170 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Сьогодні внаслідок бойових дій на Донбасі загинуло троє українських військових, ще 17 отримали поранення і троє травмовані, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

Як повідомили у прес-центрі, на донецькому напрямку російсько-окупаційні війська зі 152 та 122 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів і стрілецької зброї багаторазово обстрілювали Авдіївку, Новотроїцьке Луганське, Невельське та Опитне.

"По Піскам та Авдіївці протягом дня вогонь вели танки. На маріупольському напрямку зі 152 міліметрової артилерії загарбники вели вогонь по Водяному. З мінометів обстрілювали Красногорівку та Лебединське. З гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Талаківку, Гнутове, Широкине та Водяне. Загалом зафіксовано 37 обстрілів. На жаль, троє наших військових загинуло, сімнадцять поранено і троє травмовано», - йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.

Як повідомляв УНН, у прес-службі 72-ї окремої механізованої бригади назвали імена чотирьох українських бійців, які загинули поблизу Авдіївки.

Нагадаємо, у прес-центрі штабу АТО повідомили, що загалом за минулу добу зафіксовано 56 обстрілів бойовиків.

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