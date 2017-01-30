Штаб: сегодня во время боевых действий на Донбассе трое военных погибли, 17 - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Сегодня в результате боевых действий на Донбассе погибли три украинских военных, еще 17 получили ранения и трое травмированы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
Как сообщили в пресс-центре, на донецком направлении российско-оккупационные войска из 152 и 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия многократно обстреливали Авдеевку, Новотроицкое Луганское, Невельске и Опытное.
"По Пескам и Авдеевке в течение дня огонь вели танки. На мариупольском направлении из 152 миллиметровой артиллерии захватчики вели огонь по Водяному. Из минометов обстреливали Красногоровку и Лебединский. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Талаковку, Гнутово, Широкино и Водяное. В общем зафиксировано 37 обстрелов. К сожалению, трое наших военных погибли, семнадцать ранены и трое травмированы", - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
Как сообщал УНН, в пресс-службе 72-й отдельной механизированной бригады назвали имена четырех украинских бойцов, погибших вблизи Авдеевки.
Напомним, в пресс-центре штаба АТО сообщили, что всего за прошедшие сутки зафиксировано 56 обстрелов боевиков.