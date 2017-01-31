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П.Жебривский сообщил о ситуации в Авдеевке: объявлено чрезвычайное положение

П.Жебривский сообщил о ситуации в Авдеевке: объявлено чрезвычайное положение

Киев • УНН

 • 24504 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Объявили в Авдеевке чрезвычайное положение. Создали в Авдеевке Областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели и представители предприятий города. Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.

"По состоянию на 24:00 температура батарей в квартирах 35-40 градусов. Температура в квартирах 16-17 градусов тепла. Авдеевский коксохим обеспечивает циркуляцию теплоносителя в теплосетях ", - отметил П.Жебривский.

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Также председатель Донецкой военно-гражданской администрации сообщил, что "ГСЧС срочно перебрасывает в Авдеевку дополнительные технические средства: мощные генераторы, тепловые пушки, большие палатки, буржуйки, кухни, воду, продукты питания."

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Новосозданный координационный центр работает над тем, чтобы обеспечить на утро доставку для жителей горячего питания.

Кроме того П.Жебривский сообщил, что в Авдеевку позвонил Президент Украины Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман. "Президент отметил чрезвычайную важность ситуации в Авдеевке и заверил в приоритетности предоставления всей необходимой помощи от центральных органов власти для обеспечения надлежащей жизнедеятельности города", - указал глава военной администрации.

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