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В.Гройсман: по Авдіївці будуть прийматися рішення похвилинно

В.Гройсман: по Авдіївці будуть прийматися рішення похвилинно

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Ситуація в Авдіївці наразі критична, тому уряд слідкуватиме похвилинно за подіями там, щоб у разі чого прийняти відповідні рішення. Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.

“Сьогодні і зараз там працюють відповідні служби, щоб підтримати життєдіяльність, це і дизельні генератори, це і розгортання пунктів обігріву...Зараз осередки будуть сформовані для обігріву, буде підтримка роботи лікарні і відповідно ми готуємо резервні варіанти: транспорт, перевезення. Для того, щоб на час ремонту забезпечити людей необхідним,” — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент доручив скликати засідання Тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці

На питання, чи розглядає В.Гройсман питання евакуації Авдіївки він відповів, що розглядає всі варіанти.

“Є доручення Г.Зубко, ми будемо постійно моніторити, буквально похвилинно ситуацію і будемо приймати рішення відповідно до того як будуть розвиватись події,” — додав він.

Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки тривають періодичні обстріли з гранатометів і кулеметів, 30 січня внаслідок бойових дій на Донбасі загинуло троє українських військових, ще 17 отримали поранення і троє травмовані.

Раніше повідомлялося, що Президент перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці.

Нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

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